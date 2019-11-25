Son dakika: Arda Turan'ın başı dertte! Ev sahibine söz verdiği parayı ödemeyince Barcelona... - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
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Son dakika: 'ın başı dertte! sahibine söz verdiği parayı ödemeyince ...

Son dakika: Arda Turan'ın başı dertte! Ev sahibine söz verdiği parayı ödemeyince Barcelona...

Başakşehir'de forma giyen yıldız futbolcu 'a 'daki sahibinden kötü haber... Arda Turan'ın 'daki ev sahibi, Arda'nın kendisine 400 bin Euro borcu olduğunu iddia etti. Borcun 100 bin Euro'sunun kira parası olduğunu söyleyen ev sahibi, geriye kalan 300 bin Euro'luk kısmın da eve verilen zarardan kaynaklandığını belirtti.

İspanyol devi 'ya transfer olduktan sonra saha içi olaylardan çok saha dışı olaylar ile gündeme gelen 'a bir şok haber de 'daki sahibinden geldi. Şarkıcı Berkay ile yaşadığı olayların ardından mahkeme tarafından erteleme cezası verilen Arda Turan, bu kez de 'da kiraladığı eve olan borcuyla gündeme geldi.

Arda Turan'ın eski ev sahibi, yıldız futbolcunun birkaç ay kirasını ödemediğini ve eve zarar verdiğini iddia etti.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Arda Turan, eski sahibine olan 400 bin Euro'luk (2.5 milyon TL) borcunu ödemedi. Arda Turan'ın 100 bin Euro kira borcu olduğu, eve de 300 bin Euro zarar verdiği öne sürüldü. Ev sahibi Arda Turan ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadığını belirtti.

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  1. 25.11.2019
  2. Güncelleme: 25.11.2019 16:35
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