Son dakika: Arda Turan'ın başı dertte! Ev sahibine söz verdiği parayı ödemeyince Barcelona...
Başakşehir'de forma giyen yıldız futbolcu Arda Turan'a İspanya'daki ev sahibinden kötü haber... Arda Turan'ın Barcelona'daki ev sahibi, Arda'nın kendisine 400 bin Euro borcu olduğunu iddia etti. Borcun 100 bin Euro'sunun kira parası olduğunu söyleyen ev sahibi, geriye kalan 300 bin Euro'luk kısmın da eve verilen zarardan kaynaklandığını belirtti.
İspanyol devi Barcelona'ya transfer olduktan sonra saha içi olaylardan çok saha dışı olaylar ile gündeme gelen Arda Turan'a bir şok haber de İspanya'daki ev sahibinden geldi. Şarkıcı Berkay ile yaşadığı olayların ardından mahkeme tarafından erteleme cezası verilen Arda Turan, bu kez de Barcelona'da kiraladığı eve olan borcuyla gündeme geldi.
Arda Turan'ın eski ev sahibi, yıldız futbolcunun birkaç ay kirasını ödemediğini ve eve zarar verdiğini iddia etti.
Mundo Deportivo'nun haberine göre; Arda Turan, eski sahibine olan 400 bin Euro'luk (2.5 milyon TL) borcunu ödemedi. Arda Turan'ın 100 bin Euro kira borcu olduğu, eve de 300 bin Euro zarar verdiği öne sürüldü. Ev sahibi Arda Turan ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadığını belirtti.
- 25.11.2019
- Güncelleme: 25.11.2019 16:35
- Son dakika: Arda Turan'ın başı dertte! Ev sahibine söz verdiği parayı ödemeyince Barcelona...
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Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
Son dakika: Arda Turan'ın başı dertte! Ev sahibine söz verdiği parayı ödemeyince Barcelona... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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