Ve Arda Turan için son dakika... İndirime de gitmişti ama Başakşehir acımadı!

Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Medipol Başakşehir'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Arda Turan ile ilgili karar verildi. Tecrübeli oyuncu sezon başındayken aldığı ücrette de indirime gitmesine rağmen takımın hala en çok kazanan ismi konumunda... Peki, indirimin de işe yaramadığı ve büyük hayal kırıklığı yaratan Arda için Başakşehir'in kararı ne oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...