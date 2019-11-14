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Ve Arda Turan için son dakika... İndirime de gitmişti ama Başakşehir acımadı!
Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Medipol Başakşehir'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Arda Turan ile ilgili karar verildi. Tecrübeli oyuncu sezon başındayken aldığı ücrette de indirime gitmesine rağmen takımın hala en çok kazanan ismi konumunda... Peki, indirimin de işe yaramadığı ve büyük hayal kırıklığı yaratan Arda için Başakşehir'in kararı ne oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
14 Kasım 2019 Perşembe 09:41
Güncelleme: 14.11.2019 09:54
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Barcelona'da tutunamayıp yaşadığı çalkantılı özel hayatının ardından İstanbul Başakşehir'in yolunu tutan ve eleştirilerin hedefinden bir türlü çıkamayan Arda Turan için son dakika gelişmesi...
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Barcelona'nın yeni sezon planlarında yer almayan Arda Turan satış listesine koyulmuştu.
Aynı zamanda bu andan itibaren Arda Turan'dan bir bonservis geliri de beklemeyen Katalan ekibi, Arda Turan'ı bonservissiz göndermeye dahi razı olduğu konuşuluyordu.
Tecrübeli oyuncu sezon başında, kiralık olarak formasını giydiği mevcut takımı Başakşehir'den aldığı ücrette yüzde 50 indirime gitmişti.
Medipol Başakşehir ile şimdiye kadar 37 maça çıkan Arda Turan, bu maçlar 2 gol atarken 4 de asist üretti.