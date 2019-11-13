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İnanılmaz... Transfere harcanan parada dev fark! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri...
Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken ligin önde gelen takımlarından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da da kritik tarih ocak ayı... Sezon başında büyük değişimlere imza atan 3 ezeli rakip de kadrolarında köklü değişiklikler yapmış ve birçok ismi kadrolarına dahil etmişti. Geçtiğimiz sezon da benzeri durum yaşanırken harcanan paralara bakıldığında bu sezonun en kârlı takımı Fenerbahçe olarak öne çıktı. Öyle ki sarı lacivertlilerin ezeli rakiplerine göre ligdeki konumu geride kalan 11 haftaya bakıldığında daha iyi. Peki, 3 büyükler geride bıraktığımız sezonda ve bu sezon transfere ne kadar para harcadı? En çok parayı hangi futbolcuya ödedi? İşte iki sezon arasındaki para kıyası ve yapılan transferlerden öne çıkanlar... (fotomac.com.tr / ÖZEL HABER)
13 Kasım 2019 Çarşamba 11:21
Güncelleme: 13.11.2019 12:34
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Süper Lig ekipleri ara transfer dönemi yaklaştıkça transfer için hareketli saatler yaşamaya başladı...
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Başta 3 büyükler (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray) olmak üzere eksiklerini tamamlamak isteyen ekipler, transferde hummalı bir çalışma içerisinde...
Sezon başında kabuk değiştiren takımlar, beklenen etkiyi alamadıkları oyuncuları gönderme planını hazırladı.
Bununla birlikte devre arası transfer döneminde transfer takviyeleri için de kollar sıvanmış durumda.
Peki, geçtiğimiz sezonda flaş transferlere imza atan 3 büyükler, bu sezon kimlere imza attırıp kimlerden fayda alamadı?