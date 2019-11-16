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Süper Lig ekiplerinden dikkat çeken rakam! Milli takım...
Milli maçlardan dolayı lige verilen arada, Süper Lig ekipleri milli takımlarına giden oyunculardan yoksun olarak çalışmalarını sürdürüyor. 18 kulüpten toplamda 65 futbolcu milli takımlarında yer alırken, rakamlarda Fenerbahçe 9 oyuncuyla ön plana çıkıyor.
16 Kasım 2019 Cumartesi 20:20
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Süper Lig ekipleri milli takımlarına giden oyunculardan yoksun olarak çalışmalarını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Avrupa kıtasında 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri heyecanı devam ederken, Afrika'da ise 2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri heyecanı yaşanıyor.
Asya kıtasında ise 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde grup maçları sürüyor.
Bu süreçte Süper Lig kulüpleri, 65 futbolcuyu A milli takımlara gönderdi.
MİLLİ TAKIMLARA EN AZ OYUNCU GÖNDEREN KULÜP
Süper Lig'deki 18 kulüp 12'nci hafta karşılaşmalarına milli oyuncularından yoksun hazırlanırken, Yukatel Denizlispor sadece 1 oyuncusunu milli takıma göndererek bu aradan en az etkilenen ekip oldu.