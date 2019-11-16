Süper Lig ekiplerinden dikkat çeken rakam! Milli takım...

MİLLİ TAKIMLARA EN AZ OYUNCU GÖNDEREN KULÜP

Süper Lig'deki 18 kulüp 12'nci hafta karşılaşmalarına milli oyuncularından yoksun hazırlanırken, Yukatel Denizlispor sadece 1 oyuncusunu milli takıma göndererek bu aradan en az etkilenen ekip oldu.