Leganes 1-2 Barcelona | MAÇ SONUCU - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
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1-2 | MAÇ SONUCU

Leganes 1-2 Barcelona | MAÇ SONUCU

'nın 13. hafta mücadelesinde dünya devi , ligin son sırasında bulunan 'e konuk oldu. Mücadelenin henüz 12. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin attığı golle Leganes 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmazken 53. dakikada 'nin asistinde Suarez skoru eşitledi. 80. dakikada Vidal'le bir gol daha bulan Barcelona sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

'nın 14. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Butarque Stadı'nda oynanan mücadeleyi Barcelona 2-1'lik skorla kazandı.

Leganes'in ilk yarısını 12. dakikada En Nesyri'nin golüyle 1-0 önde tamamladığı maçta Barcelona'ya galibiyeti getiren goller 53. dakikada ve 79. dakikada 'den geldi.

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Barcelona, bu sezon La Liga'da 3. kez geriye düştü ve böylece ilk kez kazandı. İlk golün asistini yapan , böylece 5 asistle La Liga'da asist krallığının zirvesine oturdu.

Bu sonucun ardından Barcelona deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazanarak 28 puana yükseldi. Ligin dibindeki Leganes ise son 4 maçında galibiyeti göremedi ve 6 puanda kaldı.

La Liga'nın 14. haftasında Barcelona deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşacakken, Leganes ise deplasmanda Sevilla'ya konuk olacak.

  1. 23.11.2019
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