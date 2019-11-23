İspanya La Liga'nın 13. hafta mücadelesinde dünya devi Barcelona, ligin son sırasında bulunan Leganes'e konuk oldu. Mücadelenin henüz 12. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin attığı golle Leganes 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmazken 53. dakikada Messi'nin asistinde Suarez skoru eşitledi. 80. dakikada Vidal'le bir gol daha bulan Barcelona sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
İspanya La Liga'nın 14. haftasında Barcelona deplasmanda Leganes ile karşı karşıya geldi. Butarque Stadı'nda oynanan mücadeleyi Barcelona 2-1'lik skorla kazandı.
Leganes'in ilk yarısını 12. dakikada En Nesyri'nin golüyle 1-0 önde tamamladığı maçta Barcelona'ya galibiyeti getiren goller 53. dakikada Luis Suarez ve 79. dakikada Arturo Vidal'den geldi.
MESSI ZİRVEYE YERLEŞTİ!
Barcelona, bu sezon La Liga'da 3. kez geriye düştü ve böylece ilk kez kazandı. İlk golün asistini yapan Messi, böylece 5 asistle La Liga'da asist krallığının zirvesine oturdu.
Bu sonucun ardından Barcelona deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazanarak 28 puana yükseldi. Ligin dibindeki Leganes ise son 4 maçında galibiyeti göremedi ve 6 puanda kaldı.
La Liga'nın 14. haftasında Barcelona deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşacakken, Leganes ise deplasmanda Sevilla'ya konuk olacak.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Leganes 1-2 Barcelona | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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