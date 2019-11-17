Bu kadarına da pes... Suudi Arabistanlı Şeyh, Messi transferini açıkladı! Anlaşma şartları...

Suudi Arabistanlı Turki Al-Sheikh, dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı almak için düğmeye bastı... Dünya spor basınına bomba gibi düşen haberde, Şeyh'in Messi ile ilgili transfer planı da ortaya çıktı. Almeria'nın Arjantinli yıldızı nasıl bir yol izleyerek kadroya katacağını bizzat dile getiren Turki Al-Sheikh para konusunda da bir açıklama yaptı. İşte adeta yeri yerinden oynatacak transfer bombasının ayrıntıları...