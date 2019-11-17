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Bu kadarına da pes... Suudi Arabistanlı Şeyh, Messi transferini açıkladı! Anlaşma şartları...
Suudi Arabistanlı Turki Al-Sheikh, dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı almak için düğmeye bastı... Dünya spor basınına bomba gibi düşen haberde, Şeyh'in Messi ile ilgili transfer planı da ortaya çıktı. Almeria'nın Arjantinli yıldızı nasıl bir yol izleyerek kadroya katacağını bizzat dile getiren Turki Al-Sheikh para konusunda da bir açıklama yaptı. İşte adeta yeri yerinden oynatacak transfer bombasının ayrıntıları...
17 Kasım 2019 Pazar 13:48
Güncelleme: 17.11.2019 13:49
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İspanya'da Almeria'nın yeni sahibi Suudi Arabistanlı Turki Al-Sheikh, dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'ye transfer teklifinde bulundu.
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Başta İspanya olmak üzere dünya basınını sallayan haberde, Turki Al-Sheikh'in Messi ile Suudi Arabistan'da bir araya gelmesi gündemi değiştirdi.
Suudi Arabistan'da Brezilya ile Arjantin arasındaki dostluk maçı öncesi Messi'nin yanına giderek buluşan Almeria'nın yeni sahibi Arjantinli yıldıza ne bir teklif sundu.
TurkiAl-Sheikh, dünyaca ünlü futbolcuya her şeyi çözeriz, hiçbir sorun olmayacak, "Gel, bizde oyna" teklifini götürdü.
5 YIL İÇİNDE BİTİRMEK İSTİYOR!
Arjantin ile Brezilya'nın Suudi Arabistan'a gelmesine de öncülük yapan TurkiAl-Sheikh, 5 yıl içinde Messi'yiAlmeria'ya da getirmek istediğini net bir dille getirdi.