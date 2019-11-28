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28 Kasım 2019, Perşembe
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700. maçında tarih yazdı!

Lionel Messi 700. maçında tarih yazdı!

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin merakla beklenen maçında , F Grubu'nda evinde 'u 3-1 mağlup ederek puanını 11'e yükseltti ve 7 puanlı Inter ile Borussia Dortmund'un önünde liderliğini korudu. , Borussia Dortmund'a attığı golle birlikte yeni bir rekorun sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin merakla beklenen maçında , F Grubu'nda evinde 'u ağırlayan Barcelona, karşılaşmaya hızlı başladı ve 29. dakikada 'in attığı golle öne geçti. Barcelona 33. dakikada 'nin Suarez'in asistinde ağları havalandırdığı golle farkı 2'ye çıkardı. Antoine Griezmann 67.dakikada Messi'nin şık pasında yaptığı düzgün vuruşla farkı 3'e çıkardı. Karşılaşmadan Barcelona 3-1 galip ayrıldı.

Arjantinli yıldız attığı golle adını bir kez daha UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine yazdırdı ve turnuvada bir ilke imza attı. Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 34 farklı takıma gol atmayı başararak bunu gerçekleştiren ilk oyuncu oldu. ve Raul, Devler Ligi'nde 33 farklı takıma gol atmayı başardılar.


Barcelona formasıyla 700. maçına çıkan Messi bu maçta tarihi bir başarının altına imzasını atmayı başardı.

  1. 28.11.2019
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