Lionel Messi 700. maçında tarih yazdı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin merakla beklenen maçında Barcelona, F Grubu'nda evinde Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup ederek puanını 11'e yükseltti ve 7 puanlı Inter ile Borussia Dortmund'un önünde liderliğini korudu. Lionel Messi, Borussia Dortmund'a attığı golle birlikte yeni bir rekorun sahibi oldu.
Arjantinli yıldız attığı golle adını bir kez daha UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine yazdırdı ve turnuvada bir ilke imza attı. Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 34 farklı takıma gol atmayı başararak bunu gerçekleştiren ilk oyuncu oldu. Cristiano Ronaldo ve Raul, Devler Ligi'nde 33 farklı takıma gol atmayı başardılar.
Barcelona formasıyla 700. maçına çıkan Messi bu maçta tarihi bir başarının altına imzasını atmayı başardı.
- 28.11.2019
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Abdullah Avcı: 3 puan alacağımıza inanıyorum
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Yorum
by V Lafa değil, işe bakılır hoca efendi! Takımın oyununu izlemek işkenceye dönüştü.. Avrupa kupalarından elendik. Ne anlatıyorsun?!
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Garry vites!
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TARAFTAR Gol atamama makinesi Gary vites.
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Fener gibi oynarsan onlar Khimki!
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TARAFTAR Doymuş basketbolcular artık aldıkları paraya bakıyorlar , ruhlarını kaybetmişer kısaca bu sene başarı hayal.
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