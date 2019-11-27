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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun E, F, G ve H gruplarında 5. maçlar oynandı.

E Grubu'nun öne çıkan mücadelesinde temsilcisi ile 'nın takımı karşılaştı. Napoli'nin 21. dakikada 'in golüyle 1-0 öne geçtiği karşılaşma, ev sahibi Liverpool'da Dejan Lovren'in 65. dakikada bulduğu golle 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Grubun diğer müsabakasında ekibi Salzburg, deplasmanda Belçika takımı Genk'i 4-1 yendi. Salzburg'un gollerini 43. dakikada Patson Daka, 45. dakikada Takumi Minamino, 69. dakikada Hwang Hee-chan ve 87. dakikada Erling Haaland attı. 19 yaşındaki Haaland, Şampiyonlar Ligi gruplarının ilk 5 haftasında da gol atan en genç futbolcu oldu.

Bu sonuçlarla grupta Liverpool 10, Napoli 9, Salzburg 7 puanla sıralandı.

MESSI 700. MAÇINA ÇIKTI BARCELONA TUR ATLADI

'nın takımı, F Grubu mücadelesinde ağırladığı temsilcisi 'u 3-1 mağlup etti.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada , 33. dakikada ve 67. dakikada Antoine Griezmann kaydetti. Konuk ekibin golünü ise 77. dakikada Jadon Sancho attı.

Bu sonuçla puanını 11 yapan Barcelona, son hafta öncesi lider olarak son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

Öte yandan Messi, Barcelona formasıyla 700. maçına çıktı.

LEPZIG SON DAKİKALARDA TURLADI

Almanya ekibi Leipzig, sahasında Portekiz temsilcisi ile son dakikalarda bulduğu gollerle berabere kalarak tur atladı.

Benfica, 20. dakikada Pizzi, 59. dakikada Carlos Vinicius'un golleriyle 2-0 üstünlük yakaladı. Leipzig, 90 ve 90+6. dakikalarda Emil Forsberg'in kaydettiği gollerle 2-2'lik beraberliği sağladı ve mücadele bu skorla sona erdi.

G Grubu'nda 10 puana ulaşan Leipzig, adını son 16 turuna yazdırdı.

AJAX AVANTAJ SAĞLADI

H Grubu'nda ekibi Ajax, 'da konuk olduğu Lille'i 2. dakikada Hakim Ziyech ve 59. dakikada Quincy Promes'in golleriyle 2-0 yendi.

Lille'de milli futbolcular Mehmet ve , mücadelede ilk 11'de görev yaptı.

Bu sonucun ardından 10 puana yükselen Ajax, 8'er puanlı Valencia ve 'nin önünde liderliğe yerleşti. Bir puanlı Lille'in grupta iddiası kalmadı.

Beşinci hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Genk (Belçika) - Salzburg (Avusturya): 1-4

Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya): 1-1

F Grubu:

Barcelona (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1

Slavia Prag (Çekya) - Inter (İtalya): 1-3

G Grubu:

Zenit (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa): 2-0

Leipzig (Almanya) - Benfica (Portekiz): 2-2

H Grubu:

Valencia (İspanya) - Chelsea (İngiltere): 2-2

Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda): 0-2

  1. 28.11.2019
  2. Güncelleme: 28.11.2019 01:58
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