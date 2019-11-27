UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

E Grubu'nun öne çıkan mücadelesinde İngiltere temsilcisi Liverpool ile İtalya'nın Napoli takımı karşılaştı. Napoli'nin 21. dakikada Dries Mertens'in golüyle 1-0 öne geçtiği karşılaşma, ev sahibi Liverpool'da Dejan Lovren'in 65. dakikada bulduğu golle 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Grubun diğer müsabakasında Avusturya ekibi Salzburg, deplasmanda Belçika takımı Genk'i 4-1 yendi. Salzburg'un gollerini 43. dakikada Patson Daka, 45. dakikada Takumi Minamino, 69. dakikada Hwang Hee-chan ve 87. dakikada Erling Haaland attı. 19 yaşındaki Haaland, Şampiyonlar Ligi gruplarının ilk 5 haftasında da gol atan en genç futbolcu oldu.

Bu sonuçlarla grupta Liverpool 10, Napoli 9, Salzburg 7 puanla sıralandı.

MESSI 700. MAÇINA ÇIKTI BARCELONA TUR ATLADI

İspanya'nın Barcelona takımı, F Grubu mücadelesinde ağırladığı Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Luis Suarez, 33. dakikada Lionel Messi ve 67. dakikada Antoine Griezmann kaydetti. Konuk ekibin golünü ise 77. dakikada Jadon Sancho attı.

Bu sonuçla puanını 11 yapan Barcelona, son hafta öncesi lider olarak son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

Öte yandan Messi, Barcelona formasıyla 700. maçına çıktı.

LEPZIG SON DAKİKALARDA TURLADI

Almanya ekibi Leipzig, sahasında Portekiz temsilcisi Benfica ile son dakikalarda bulduğu gollerle berabere kalarak tur atladı.

Benfica, 20. dakikada Pizzi, 59. dakikada Carlos Vinicius'un golleriyle 2-0 üstünlük yakaladı. Leipzig, 90 ve 90+6. dakikalarda Emil Forsberg'in kaydettiği gollerle 2-2'lik beraberliği sağladı ve mücadele bu skorla sona erdi.

G Grubu'nda 10 puana ulaşan Leipzig, adını son 16 turuna yazdırdı.

AJAX AVANTAJ SAĞLADI

H Grubu'nda Hollanda ekibi Ajax, Fransa'da konuk olduğu Lille'i 2. dakikada Hakim Ziyech ve 59. dakikada Quincy Promes'in golleriyle 2-0 yendi.

Lille'de milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, mücadelede ilk 11'de görev yaptı.

Bu sonucun ardından 10 puana yükselen Ajax, 8'er puanlı Valencia ve Chelsea'nin önünde liderliğe yerleşti. Bir puanlı Lille'in grupta iddiası kalmadı.

Beşinci hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Genk (Belçika) - Salzburg (Avusturya): 1-4

Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya): 1-1

F Grubu:

Barcelona (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1

Slavia Prag (Çekya) - Inter (İtalya): 1-3

G Grubu:

Zenit (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa): 2-0

Leipzig (Almanya) - Benfica (Portekiz): 2-2

H Grubu:

Valencia (İspanya) - Chelsea (İngiltere): 2-2

Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda): 0-2