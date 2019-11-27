Barcelona Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. hafta maçında Borussia Dortmund'u konuk ediyor.

BARCELONA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Camp Nou'da saat 23:00'da başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Maç, beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Firpo, De Jong, Busquets, Dembele, Vidal, Griezmann, Messi

Dortmund: Bürki, Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz, Witsel, Weigl, Sancho, Brandt, Hazard, Götze

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Barcelona, Avrupa turnuvalarında Borussia Dortmund'a karşı yenilgi yüzü görmedi (1G 2B).

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Alman takımlarını evinde ağırladığı 15 maçın 13'ünü kazandı (2M). Katalan ekibi iki yenilgisini de Bayern Münih'e karşı almıştı (Kasım 1998'de, 2-1 & Mayıs 2013'te, 3-0).

Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol takımlarına karşı ilk deplasman maçını kazanan Borussia Dortmund (Ekim 1996'da Atletico Madrid'e karşı), o maçtan bu yana oynadığı dokuz maçta galip gelemedi (3B 6M).

Şampiyonlar Ligi'nde bir önceki hafta evinde Slavia Prag ile 0-0 berabere kalan Barcelona, turnuva tarihinde iç sahada oynadığı 124 maçta 11. kez gol atamamış oldu. Katalanlar evinde art arda iki maçı golsüz tamamlamadı.

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı dört maçın ikisi golsüz tamamlandı. 2017/18 sezonu başından bu yana Şampiyonlar Ligi'nde en fazla maçı golsüz tamamlanan takım Barcelona (5).

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde iç sahadaki son şutunda gol atan Lionel Messi, bu sezon Camp Nou'da sahaya çıktığı iki maçta 12 şut girişiminde bulundu ve bunlardan skor üretemedi. Messi bu maçta gol atamazsa, Ekim 2011'den bu yana ilk kez iç sahada art arda üç maçı golsüz tamamlayacak.

Borussia Dortmund'un oyuncusu Achraf Hakimi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde dört gol attı. Turnuva tarihinde bir sezonda daha fazla gol atan tek Faslı oyuncu Marouane Chamakh (5 gol, 2009/10 sezonu).