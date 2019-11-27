Gecenin en önemli maçlarından birisi de İngiltere'de oynandı. Premier Lig'de şampiyonluğa giden geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, kendi sahasında Napoli'yle 1-1 berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda 5. hafta maçında İngiliz temsilcisi Liverpool ile İtalyan temsilcisi Napoli karşı karşıya geldi.
Anfield'da oynanan Liverpool - Napoli maçı 1-1 beraberlikle sona erdi.
Liverpool'un golünü 65. dakikada Dejan Lovren atarken, Napoli'nin golünü ise 21. dakikada Dries Mertens kaydetti.
Bu sonucun ardından E Grubu'nda Liverpool 10 puana yükselirken, Napoli'nin puanı ise 9 oldu. Salzburg'un 7, Genk'in ise 1 puanı bulunuyor.
İLK MAÇI NAPOLİ KAZANDI
Napoli ilk maçta Liverpool'u 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Napoli'nin gollerini 82. dakikada penaltıdan Dries Mertens ve 90+2. dakikada Fernando Llorente kaydetmişti.
LIVERPOOL'UN ELENME DURUMU VAR
Bu maçın ardından iki takım da 9'ar puana yükseldi. Grup lideri ise ilk maçı 2-0 kazanarak ikili averajda üstünlük sağlayan Napoli. Grubun diğer maçında ise Salzburg, Genk'i 4-1 mağlup etti.
Gurubun son maçında eğer Salzburg, Avusturya'da Liverpool'u yenerse İngiliz devi Şampiyonalr Ligi'ne veda edecek!
- 27.11.2019
- Güncelleme: 28.11.2019 01:40
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Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
Liverpool 1 - 1 Napoli | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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