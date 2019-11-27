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27 Kasım 2019, Çarşamba
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1 - 1 | MAÇ SONUCU

Liverpool 1 - 1 Napoli | MAÇ SONUCU

Gecenin en önemli maçlarından birisi de 'de oynandı. Premier Lig'de şampiyonluğa giden geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu , kendi sahasında 'yle 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda 5. hafta maçında İngiliz temsilcisi ile İtalyan temsilcisi karşı karşıya geldi.

Anfield'da oynanan Liverpool - Napoli maçı 1-1 beraberlikle sona erdi.

Liverpool'un golünü 65. dakikada Dejan Lovren atarken, Napoli'nin golünü ise 21. dakikada Dries Mertens kaydetti.

Bu sonucun ardından E Grubu'nda Liverpool 10 puana yükselirken, Napoli'nin puanı ise 9 oldu. Salzburg'un 7, Genk'in ise 1 puanı bulunuyor.

İLK MAÇI NAPOLİ KAZANDI

Napoli ilk maçta Liverpool'u 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Napoli'nin gollerini 82. dakikada penaltıdan Dries Mertens ve 90+2. dakikada Fernando Llorente kaydetmişti.

LIVERPOOL'UN ELENME DURUMU VAR

Bu maçın ardından iki takım da 9'ar puana yükseldi. Grup lideri ise ilk maçı 2-0 kazanarak ikili averajda üstünlük sağlayan Napoli. Grubun diğer maçında ise Salzburg, Genk'i 4-1 mağlup etti.

Gurubun son maçında eğer Salzburg, Avusturya'da Liverpool'u yenerse İngiliz devi Şampiyonalr Ligi'ne veda edecek!

  1. 27.11.2019
  2. Güncelleme: 28.11.2019 01:40
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