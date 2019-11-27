Liverpool 1 - 1 Napoli | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda 5. hafta maçında İngiliz temsilcisi Liverpool ile İtalyan temsilcisi Napoli karşı karşıya geldi.

Anfield'da oynanan Liverpool - Napoli maçı 1-1 beraberlikle sona erdi.

Liverpool'un golünü 65. dakikada Dejan Lovren atarken, Napoli'nin golünü ise 21. dakikada Dries Mertens kaydetti.

Bu sonucun ardından E Grubu'nda Liverpool 10 puana yükselirken, Napoli'nin puanı ise 9 oldu. Salzburg'un 7, Genk'in ise 1 puanı bulunuyor.

İLK MAÇI NAPOLİ KAZANDI

Napoli ilk maçta Liverpool'u 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Napoli'nin gollerini 82. dakikada penaltıdan Dries Mertens ve 90+2. dakikada Fernando Llorente kaydetmişti.

LIVERPOOL'UN ELENME DURUMU VAR

Bu maçın ardından iki takım da 9'ar puana yükseldi. Grup lideri ise ilk maçı 2-0 kazanarak ikili averajda üstünlük sağlayan Napoli. Grubun diğer maçında ise Salzburg, Genk'i 4-1 mağlup etti.

Gurubun son maçında eğer Salzburg, Avusturya'da Liverpool'u yenerse İngiliz devi Şampiyonalr Ligi'ne veda edecek!