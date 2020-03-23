UEFA'dan flaş Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kararı! - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
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'dan flaş ve kararı!

UEFA'dan flaş Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kararı!

, daha önce Mayıs ayına ertelenen ve 'nin süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

, ve turnuvalarının Mayıs ayına kadar ertelendiğini duyurmuştu. Alınan son kararın ardından organizasyonların süresiz olarak ertelendiği açıklandı.

Detaylar birazdan...

  1. 23.03.2020
  2. Güncelleme: 23.03.2020 20:53
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