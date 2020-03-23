UEFA'dan flaş Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kararı!
UEFA, daha önce Mayıs ayına ertelenen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi turnuvalarının Mayıs ayına kadar ertelendiğini duyurmuştu. Alınan son kararın ardından organizasyonların süresiz olarak ertelendiği açıklandı.
Detaylar birazdan...
- 23.03.2020
- Güncelleme: 23.03.2020 20:53
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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