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23 Mart 2020, Pazartesi
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Corona'ya yakalanan 'in eski başkanı !

Corona'ya yakalanan Real Madrid'in eski başkanı yoğun bakımda!

'in eski başkanlarından geçtiğimiz günlerde corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti. Son dakika haberine göre İspanyol devinde iki ay geçici başkanlık yapan Fernando Martín Álvarez'in de corona virüsüne yakalandığı ve yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

Corona virüsü İspanyol devi 'i vurmaya devam ediyor... Eflatun-beyazlılarda Florentino Pérez'in istifasının ardından Şubat 2006 ile Nisan 2006 tarihleri arasında iki aylığına geçici başkanlık yapan Fernando Martín Álvarez'in corona virüsüne yakalandığı açıklandı.

İspanyol basınında yer alan habere göre; 72 yaşındaki Alvarez'in Puerta de Hierro Hastanesi'nde olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Real Madrid'in 76 yaşındaki eski başkanı da, geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

  1. 23.03.2020
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