Corona'ya yakalanan Real Madrid'in eski başkanı yoğun bakımda!
Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz geçtiğimiz günlerde corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti. Son dakika haberine göre İspanyol devinde iki ay geçici başkanlık yapan Fernando Martín Álvarez'in de corona virüsüne yakalandığı ve yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği öğrenildi.
Corona virüsü İspanyol devi Real Madrid'i vurmaya devam ediyor... Eflatun-beyazlılarda Florentino Pérez'in istifasının ardından Şubat 2006 ile Nisan 2006 tarihleri arasında iki aylığına geçici başkanlık yapan Fernando Martín Álvarez'in corona virüsüne yakalandığı açıklandı.
İspanyol basınında yer alan habere göre; 72 yaşındaki Alvarez'in Puerta de Hierro Hastanesi'nde yoğun bakımda olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.
Real Madrid'in 76 yaşındaki eski başkanı Lorenzo Sanz da, geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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