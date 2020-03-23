Corona'ya yakalanan Real Madrid'in eski başkanı yoğun bakımda!

Corona virüsü İspanyol devi Real Madrid'i vurmaya devam ediyor... Eflatun-beyazlılarda Florentino Pérez'in istifasının ardından Şubat 2006 ile Nisan 2006 tarihleri arasında iki aylığına geçici başkanlık yapan Fernando Martín Álvarez'in corona virüsüne yakalandığı açıklandı.

İspanyol basınında yer alan habere göre; 72 yaşındaki Alvarez'in Puerta de Hierro Hastanesi'nde yoğun bakımda olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Real Madrid'in 76 yaşındaki eski başkanı Lorenzo Sanz da, geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.