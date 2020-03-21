Real Madrid'in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti

Dünya devi Real Madrid'in eski başkanından kötü haber geldi. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya büyük bir hızla yayılan koronavirüs (Covid-19), tüm hızıyla yayılmaya devam ederken, futbol camiasının ünlü isimleri içerisinde koronavirüse birçok isim yakalandı. Bu isimlerden biri de Real Madrid'in eski başkanlarından biri oldu. Lorenzo Sanz, koronavirüse yakalandıktan sonra yaşamını yitirdi. 76 yaşında koronavirüsten ölen ünlü İspanyol iş adamı futbol camiasını yasa boğdu. 1995-2000 yılları arasında Real Madrid başkanlığını yürüten Lorenzo Sanz'ın geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.