Real Madrid'in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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'in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti

Real Madrid'in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti

'in eski başkanlarından , nedeniyle hayatını kaybetti. İspanyol spor adamı kısa süre önce koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

Dünya devi 'in eski başkanından kötü haber geldi. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya büyük bir hızla yayılan (Covid-19), tüm hızıyla yayılmaya devam ederken, futbol camiasının ünlü isimleri içerisinde koronavirüse birçok isim yakalandı. Bu isimlerden biri de Real Madrid'in eski başkanlarından biri oldu. , koronavirüse yakalandıktan sonra yaşamını yitirdi. 76 yaşında koronavirüsten ölen ünlü İspanyol iş adamı futbol camiasını yasa boğdu. 1995-2000 yılları arasında Real Madrid başkanlığını yürüten Lorenzo Sanz'ın geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

  1. 21.03.2020
  2. Güncelleme: 22.03.2020 00:28
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