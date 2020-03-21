Real Madrid'in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İspanyol spor adamı kısa süre önce koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.
Dünya devi Real Madrid'in eski başkanından kötü haber geldi. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya büyük bir hızla yayılan koronavirüs (Covid-19), tüm hızıyla yayılmaya devam ederken, futbol camiasının ünlü isimleri içerisinde koronavirüse birçok isim yakalandı. Bu isimlerden biri de Real Madrid'in eski başkanlarından biri oldu. Lorenzo Sanz, koronavirüse yakalandıktan sonra yaşamını yitirdi. 76 yaşında koronavirüsten ölen ünlü İspanyol iş adamı futbol camiasını yasa boğdu. 1995-2000 yılları arasında Real Madrid başkanlığını yürüten Lorenzo Sanz'ın geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
- 21.03.2020
- Güncelleme: 22.03.2020 00:28
- Hangi ilde ne kadar Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarı var! İşte cevabı...
- Fenerbahçe'ye koronavirüs açıklaması sonrası destek mesajları!
- Beşiktaş'ın yıldızı Kevin-Prince Boateng'i görenler tanıyamıyor!
- İşte Mbaye Diagne'nin yeni adresi! Galatasaray'a ciddi gelir...
- Yılmaz Vural'dan çarpıcı sözler! "Fenerbahçe'de her transfer fiyasko"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Real Madrid'in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.