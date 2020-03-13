UEFA'dan erteleme kararı çıktı! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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'dan erteleme kararı çıktı! ve ...

UEFA'dan erteleme kararı çıktı! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi...

, koronavirüs salgını nedeniyle ve 'nin gelecek haftaki tüm maçlarını erteleme kararı aldı. Bu kapsamda Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz 'in de Kopenhag ile oynayacağı rövanş karşılaşması da ileri bir tarihte oynanacak.

gelecek hafta , ve Gençlik Ligi'nde oynanacak maçlar ile yapılacak kura çekimlerinin ertelendiğini açıkladı.

UEFA, koronavirüsü salgını nedeniyle aldığı kararları resmi internet sitesinden açıkladı. UEFA, bu kapsamda Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda 17 ve 18 Mart'ta oynayacak karşılaşmaları, 9 Mart oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu müsabakalarını, 17 ve 18 Mart'taki UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final maçlarının ertelendiği duyuruldu.

Ayrıca 20 Mart'ta yapılması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kura çekimi de ertelendi. Bu maçların ne zaman yapılacağına ilişkin kararların daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

Bu arada UEFA, 17 Mart Salı koronavirüs tehlikesini konuşmak üzere toplantı yapacak.

  1. 13.03.2020
  2. Güncelleme: 13.03.2020 13:46
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