UEFA'dan erteleme kararı çıktı! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi...
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin gelecek haftaki tüm maçlarını erteleme kararı aldı. Bu kapsamda Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Başakşehir'in de Kopenhag ile oynayacağı rövanş karşılaşması da ileri bir tarihte oynanacak.
UEFA gelecek hafta Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Gençlik Ligi'nde oynanacak maçlar ile yapılacak kura çekimlerinin ertelendiğini açıkladı.
UEFA, koronavirüsü salgını nedeniyle aldığı kararları resmi internet sitesinden açıkladı. UEFA, bu kapsamda Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda 17 ve 18 Mart'ta oynayacak karşılaşmaları, 9 Mart oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu müsabakalarını, 17 ve 18 Mart'taki UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final maçlarının ertelendiği duyuruldu.
Ayrıca 20 Mart'ta yapılması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kura çekimi de ertelendi. Bu maçların ne zaman yapılacağına ilişkin kararların daha sonra açıklanacağı ifade edildi.
Bu arada UEFA, 17 Mart Salı koronavirüs tehlikesini konuşmak üzere toplantı yapacak.
- 13.03.2020
- Güncelleme: 13.03.2020 13:46
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA'dan erteleme kararı çıktı! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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