Premier Lig'de bir koronavirüs şoku daha! Takım karantinada
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da bir oyuncuda koronavirüs belirtileri görülmesi nedeniyle tüm takımın karantinaya alındığı açıklandı.
Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs, hayatın her alanını olduğu gibi spor camiasını da derinden etkiledi.
Son olarak İngiliz ekibi resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak, adı açıklanmayan bir oyuncusunda koronavirüs belirtileri görüldüğünü ve tüm takımın tedbiren karantinaya alındığını duyurdu.
Bilindiği gibi daha önce de Arsenal'de teknik direktör Arteta, Manchester City'de Benjamin Mendy, Chelsea'de Callum Hudson Odoi'de koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
- 13.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Premier Lig'de bir koronavirüs şoku daha! Takım karantinada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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