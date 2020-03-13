Premier Lig'de bir koronavirüs şoku daha! Everton da karantinada - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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'de bir koronavirüs şoku daha! Takım karantinada

Premier Lig'de bir koronavirüs şoku daha! Takım karantinada

ekiplerinden Everton'da bir oyuncuda koronavirüs belirtileri görülmesi nedeniyle tüm takımın karantinaya alındığı açıklandı.

'den dünyaya yayılan koronavirüs, hayatın her alanını olduğu gibi spor camiasını da derinden etkiledi.

Son olarak İngiliz ekibi resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak, adı açıklanmayan bir oyuncusunda koronavirüs belirtileri görüldüğünü ve tüm takımın tedbiren karantinaya alındığını duyurdu.

Bilindiği gibi daha önce de Arsenal'de teknik direktör Arteta, Manchester City'de Benjamin Mendy, Chelsea'de Callum Hudson Odoi'de koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

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  1. 13.03.2020
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