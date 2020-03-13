Premier Lig'de bir koronavirüs şoku daha! Takım karantinada

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs, hayatın her alanını olduğu gibi spor camiasını da derinden etkiledi.

Son olarak İngiliz ekibi resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak, adı açıklanmayan bir oyuncusunda koronavirüs belirtileri görüldüğünü ve tüm takımın tedbiren karantinaya alındığını duyurdu.

Bilindiği gibi daha önce de Arsenal'de teknik direktör Arteta, Manchester City'de Benjamin Mendy, Chelsea'de Callum Hudson Odoi'de koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.