Premier Lig’de gündem yoğun
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, en güçlü futbol ligini alaşağı etti. Transfermarkt'ta Premier Lig'deki futbolcu ve takım değerleri toplam 1 milyar 600 milyon pound düştü.
En büyük kayıp 225 milyon pound ile Manchester City'de yaşandı. Öte yandan futbolcular ile bu zor günlerde dayanışmayı arttırdı. Liverpool'dan Henderson ile Manchester United'dan Maguire, "Futbolcular Birlikte" isimli bir girişim oluşturdu. İngiltere Federasyonu'ndan bağımsız olarak; sağlık çalışanlarına, gönüllülere ve koronavirüsten etkilenenlere destek sağlayacak fon oluşturuldu.
- 10.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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