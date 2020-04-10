Premier Lig’de gündem yoğun

En büyük kayıp 225 milyon pound ile Manchester City'de yaşandı. Öte yandan futbolcular ile bu zor günlerde dayanışmayı arttırdı. Liverpool'dan Henderson ile Manchester United'dan Maguire, "Futbolcular Birlikte" isimli bir girişim oluşturdu. İngiltere Federasyonu'ndan bağımsız olarak; sağlık çalışanlarına, gönüllülere ve koronavirüsten etkilenenlere destek sağlayacak fon oluşturuldu.