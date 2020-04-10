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10 Nisan 2020, Cuma
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’de gündem yoğun

Premier Lig’de gündem yoğun

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, en güçlü futbol ligini alaşağı etti. Transfermarkt'ta 'deki futbolcu ve takım değerleri toplam 1 milyar 600 milyon pound düştü.

En büyük kayıp 225 milyon pound ile 'de yaşandı. Öte yandan futbolcular ile bu zor günlerde dayanışmayı arttırdı. 'dan Henderson ile 'dan Maguire, "Futbolcular Birlikte" isimli bir girişim oluşturdu. Federasyonu'ndan bağımsız olarak; sağlık çalışanlarına, gönüllülere ve koronavirüsten etkilenenlere destek sağlayacak fon oluşturuldu.

  1. 10.4.2020
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