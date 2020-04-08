Premier Lig'den ilginç uygulama! "Maçlara testi negatif çıkanlar alınacak"
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmişti. Uzun bir süre daha geri dönülmeyeceği kesin gözükürken, her ülkede futbolun yönetim kadrosu değişik planlar geliştiriyor. Premier Lig, maçları seyircisiz oynatmamak için bir uygulama tasarlamaya hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...
Premier Lig, maçları seyircisiz oynatmamak için bir uygulama tasarlamaya hazırlanıyor.
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; Premier Lig yönetimi, sezonu tekrar başlattıktan sonra maçları seyircisiz oynatmamak için, bir uygulama aracılığıyla corona virüsü testi negatif çıkan taraftarları belirleyerek, sadece onların maçlarına girişine izin vermeyi planlıyor.
Premier Lig CEO'su Richard Masters'ın, teknoloji firmaları ile görüşmeler yapmaya başlayarak, "sağlık pasaportu" oluşturmaya yarayarak bir uygulama için girişimlere start vereceği kaydedildi.
Uygulamada uygun sağlık pasaportuna sahip olan taraftarların bilet satın almalarına izin verilmesi ve kombinesi olan taraftarların da bu uygulama ile kombinelerini aktif etmeleri istenecek.
Liverpool'un açık ara farkla lider olduğu İngiltere'de son açıklamada 30 Nisan'a kadar ara verilen ligin ne zaman başlayacağı belirsizken, Premier Lig'den yapılan açıklamada "sadece güvenli olunca başlayacağız" ifadeleri yer almıştı.
- 09.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Premier Lig'den ilginç uygulama! "Maçlara testi negatif çıkanlar alınacak" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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