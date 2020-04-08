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08 Nisan 2020, Çarşamba
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'den ilginç uygulama! "Maçlara testi negatif çıkanlar alınacak"

Premier Lig'den ilginç uygulama! "Maçlara testi negatif çıkanlar alınacak"

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmişti. Uzun bir süre daha geri dönülmeyeceği kesin gözükürken, her ülkede futbolun yönetim kadrosu değişik planlar geliştiriyor. , maçları seyircisiz oynatmamak için bir uygulama tasarlamaya hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...

, maçları seyircisiz oynatmamak için bir uygulama tasarlamaya hazırlanıyor.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; Premier Lig yönetimi, sezonu tekrar başlattıktan sonra maçları seyircisiz oynatmamak için, bir uygulama aracılığıyla corona virüsü testi negatif çıkan taraftarları belirleyerek, sadece onların maçlarına girişine izin vermeyi planlıyor.

Premier Lig CEO'su Richard Masters'ın, teknoloji firmaları ile görüşmeler yapmaya başlayarak, "sağlık pasaportu" oluşturmaya yarayarak bir uygulama için girişimlere start vereceği kaydedildi.

Uygulamada uygun sağlık pasaportuna sahip olan taraftarların bilet satın almalarına izin verilmesi ve kombinesi olan taraftarların da bu uygulama ile kombinelerini aktif etmeleri istenecek.

'un açık ara farkla lider olduğu 'de son açıklamada 30 Nisan'a kadar ara verilen ligin ne zaman başlayacağı belirsizken, Premier Lig'den yapılan açıklamada "sadece güvenli olunca başlayacağız" ifadeleri yer almıştı.

  1. 09.04.2020
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