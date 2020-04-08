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08 Nisan 2020, Çarşamba
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Leicester Türk gücü

Leicester Türk gücü

temsilcisi Çağlar’ı satmama kararı almıştı. Juve’den Merih, ’den Hasan Ali ve Roma’dan için atağa kalktı.

Türk futbolu son dönemde büyük bir atılım yaparken birçok oyuncumuz da kariyerlerini yurt dışında sürdürüyor. Bunlardan biri de Çağlar Söyüncü. 'de müthiş bir performans gösteren Çağlar'dan çok memnun olan ekibi bu kanaldan devam ederek başka Türk oyuncuları da renklerine bağlamayı hedefliyor. Leicester'ın en büyük isteği 'tan Merih Demiral'ı alarak savunmada Türk duvarını kurmak. İngilizler, defansını uzun yıllar bu ikiliye teslim etmeyi planlıyor.

DEVAMI DA GELECEK
Leicester City'nin transfer listesinde iki Türk oyuncu daha bulunuyor. Geçtiğimiz yaz sezonunda da Ada ekiplerinin gündemine giren 'nin sol beki Hakan Ali Kaldırım'ı da renklerine katmayı düşünüyorlar. İngiliz temsilcisinin bir diğer Türk gözdesi de kariyerini Roma'da sürdüren . Leicester City bu 3 Türk oyuncuyu da kadrosuna katarak güçlü bir ekol oluşturmayı hedefliyor. Leicester City, bütçenin önemli bir kısmını milli futbolcularımız için harcayacak.

  1. 8.4.2020
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