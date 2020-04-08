Leicester Türk gücü
Premier Lig temsilcisi Çağlar’ı satmama kararı almıştı. Juve’den Merih, Fenerbahçe’den Hasan Ali ve Roma’dan Cengiz Ünder için atağa kalktı.
Türk futbolu son dönemde büyük bir atılım yaparken birçok oyuncumuz da kariyerlerini yurt dışında sürdürüyor. Bunlardan biri de Çağlar Söyüncü. Leicester City'de müthiş bir performans gösteren Çağlar'dan çok memnun olan Premier Lig ekibi bu kanaldan devam ederek başka Türk oyuncuları da renklerine bağlamayı hedefliyor. Leicester'ın en büyük isteği Juventus'tan Merih Demiral'ı alarak savunmada Türk duvarını kurmak. İngilizler, defansını uzun yıllar bu ikiliye teslim etmeyi planlıyor.
DEVAMI DA GELECEK
Leicester City'nin transfer listesinde iki Türk oyuncu daha bulunuyor. Geçtiğimiz yaz sezonunda da Ada ekiplerinin gündemine giren Fenerbahçe'nin sol beki Hakan Ali Kaldırım'ı da renklerine katmayı düşünüyorlar. İngiliz temsilcisinin bir diğer Türk gözdesi de kariyerini Roma'da sürdüren Cengiz Ünder. Leicester City bu 3 Türk oyuncuyu da kadrosuna katarak güçlü bir ekol oluşturmayı hedefliyor. Leicester City, bütçenin önemli bir kısmını milli futbolcularımız için harcayacak.
- 8.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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