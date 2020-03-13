Watford'un hocası Boris Johnson'a ateş püskürdü! "Liderlik eksikliği var"
Çin'de başlayan ve Avrupa'yı adeta istila eden koronavirüs, İngiltere'yi de vururken 13 Mart günü, öğle saatlerinde Premier Lig'in durdurulduğu açıklanmıştı. Konu ile ilgili konuşan Watford Teknik Direktörü Nigel Pearson, bu kararda geç kalındığını dile getirirken, İngiliz hükumetini eleştirdi ve Başkabakan Boris Johnson'ın konuşması ile ilgili yaptığı yorumda, "Liderlik eksikliği var" dedi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Koronavirüs nedeniyle İngiltere'de Premier Lig askıya alınırken, Ada temsilcisi Watford'un teknik direktörü Nigel Pearson, yaptığı basın toplantısında İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a ateş püskürdü.
Pearson, konuşmasının başında, "Dün gece başbakanın ifadelerinden birini dinleme şansı buldum. Kararların bilime dayandığını ve spor alanlarında insanların bulunmasının bir risk oluşturmadığını söylediğini duydum. Eğer bu bilime dayanıyorsa iyi ama benim için bir anlam ifade etmiyor. Taraftarlarımızın, kendilerini ve ya ailelerinin bir üyesini etkileyebilecek bir şey yapmalarını istemem." dedi.
"BAŞBAKANIN LİDERLİK YAPTIĞINI SANMIYORUM."
Tecrübeli teknik adam, Boris Johnson için 'liderlik eksikliği var' tanımını yaparken, "Dün gece başbakanı dinledim ve konuşmasında büyük bir liderlik yaptığını sanmıyorum. Ayrıca mesajını açık vermemesi nedeniyle kötü bir şekilde etkilendim." dedi.
- 13.03.2020
- Güncelleme: 13.03.2020 16:25
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