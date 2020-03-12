Manchester City koronavirüsü açıkladı! İşte o isim

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkilerini gösterirken, futbol camiasında konuyla ilgili önlemler birer birer alınmaya başlanmıştı.

Son olarak Premier Lig ekiplerinden Manchester City, bir futbolcusunun ailesinde koronavirüs belirtileri sergileyen bir kişinin olduğunu ve bu futbolcunun takımdan izole edildiğini açıkladı.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre koronavirüs testlerine tabi tutulan futbolcunun Fransız sol bek Benjamin Mendy olduğu iddia edildi.

Ancak İngiliz devinden futbolcunun kim olduğuyla alakalı herhangi bir resmi açıklama gelmedi.