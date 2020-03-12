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12 Mart 2020, Perşembe
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koronavirüsü açıkladı! İşte o isim

Manchester City koronavirüsü açıkladı! İşte o isim

ekiplerinden , takımdaki bir futbolcunun ailesinde sergileyen bir kişinin olduğunu ve oyuncunun takımdan izole edildiğini açıkladı.

salgını tüm dünyada etkilerini gösterirken, futbol camiasında konuyla ilgili önlemler birer birer alınmaya başlanmıştı.

Son olarak ekiplerinden , bir futbolcusunun ailesinde koronavirüs belirtileri sergileyen bir kişinin olduğunu ve bu futbolcunun takımdan izole edildiğini açıkladı.

basınında yer alan haberlere göre koronavirüs testlerine tabi tutulan futbolcunun Fransız sol bek Benjamin olduğu iddia edildi.

Ancak İngiliz devinden futbolcunun kim olduğuyla alakalı herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

  1. 13.03.2020
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