Manchester City koronavirüsü açıkladı! İşte o isim
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, takımdaki bir futbolcunun ailesinde koronavirüs sergileyen bir kişinin olduğunu ve oyuncunun takımdan izole edildiğini açıkladı.
Koronavirüs salgını tüm dünyada etkilerini gösterirken, futbol camiasında konuyla ilgili önlemler birer birer alınmaya başlanmıştı.
Son olarak Premier Lig ekiplerinden Manchester City, bir futbolcusunun ailesinde koronavirüs belirtileri sergileyen bir kişinin olduğunu ve bu futbolcunun takımdan izole edildiğini açıkladı.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre koronavirüs testlerine tabi tutulan futbolcunun Fransız sol bek Benjamin Mendy olduğu iddia edildi.
Ancak İngiliz devinden futbolcunun kim olduğuyla alakalı herhangi bir resmi açıklama gelmedi.
- 13.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Manchester City koronavirüsü açıkladı! İşte o isim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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