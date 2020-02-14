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14 Şubat 2020, Cuma
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0-0 MAÇ SONUCU

Wolverhampton 0-0 Leicester City MAÇ SONUCU

İngiltere Premer Lig'in 26. haftasında , Molineux Stadyumu'nda konuk olduğu ile 0-0 berabere kaldı. Leicester'da milli futbolcu 90 dakikada süre aldı.

'in 26. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Molineus Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarının 76. dakikasında Leicester, Choudhury'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi nedeniyle sahada 10 kişi kaldı.

İlerleyen dakikalarda da gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Leicester City'de forma giyen milli futbolcu , mücadelede 90 dakika süre aldı.

  1. 15.02.2020
  2. Güncelleme: 15.02.2020 01:12
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