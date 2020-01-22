MAÇ SONUCU Leicester City 4-1 West Ham United - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
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MAÇ SONUCU 4-1

MAÇ SONUCU Leicester City 4-1 West Ham United

'in 24. haftasında, milli oyuncu 'nün formasını giydiği , konuk ettiği 'ı 4-1 mağlup etti.

'in 24. haftasında 'nün forma giydiği , 'ı konuk etti.

King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 24. dakikada Harvey Barnes ve 45+5. dakikada Ricardo Pereira'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci devrede West Ham United, 50. dakikada 'nin ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran Leicester City, Ayoze Perez'in 81. (penaltıdan) ve 88. dakikada fileleri havalandırmasıyla karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Leicester City'de Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla Leicester City puanını 48'e çıkarırken, West Ham United 23 puanda kaldı.

  1. 23.01.2020
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