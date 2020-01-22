MAÇ SONUCU Leicester City 4-1 West Ham United
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında, milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, konuk ettiği West Ham United'ı 4-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, West Ham United'ı konuk etti.
King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 24. dakikada Harvey Barnes ve 45+5. dakikada Ricardo Pereira'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
İkinci devrede West Ham United, 50. dakikada Mark Noble'nin ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran Leicester City, Ayoze Perez'in 81. (penaltıdan) ve 88. dakikada fileleri havalandırmasıyla karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Leicester City'de Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika boyunca sahada kaldı.
Bu sonuçla Leicester City puanını 48'e çıkarırken, West Ham United 23 puanda kaldı.
- 23.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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