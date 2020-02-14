Wolverhampton 0-0 Leicester City | ÖZET İZLE

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Wolverhampton ile Leicester City karşı karşıya geldi.

Molineus Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarının 76. dakikasında Leicester, Choudhury'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi nedeniyle sahada 10 kişi kaldı.

İlerleyen dakikalarda da gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, mücadelede 90 dakika süre aldı.