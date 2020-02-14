Wolverhampton 0-0 Leicester City | ÖZET İZLE
İngiltere Premer Lig'in 26. haftasında Leicester City, Molineux Stadyumu'nda konuk olduğu Wolverhampton ile 0-0 berabere kaldı. Leicester'da milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakikada süre aldı.
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Wolverhampton ile Leicester City karşı karşıya geldi.
Molineus Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci yarının 76. dakikasında Leicester, Choudhury'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi nedeniyle sahada 10 kişi kaldı.
İlerleyen dakikalarda da gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, mücadelede 90 dakika süre aldı.
- 15.02.2020
- Güncelleme: 15.02.2020 15:48
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