MAÇ SONUCU Tottenham 2-1 Norwich
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Tottenham, Norwich City'i Dele Alli ve Heung Min Son'un golleriyle 2-1 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Tottenham, Norwich City ile karşılaştı.
Karşılaşmanın 38. dakikasında Tottenham, Dele Alli'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 70. dakikasında Norwich City'de Teemu Pukki, kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve durumu eşitledi.
79. dakikaya sahneye çıkan Heung Min Son takımını tekrar öne geçirdi ve maç bu skorla sona erdi.
Bu sonuç sonrası Tottenham puanını 34'e yükseltirken, Norwich City 17 puanda kaldı.
- 23.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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