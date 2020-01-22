MAÇ SONUCU Tottenham 2-1 Norwich - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
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MAÇ SONUCU 2-1 Norwich

MAÇ SONUCU Tottenham 2-1 Norwich

'in 24. haftasında , 'i ve Heung Min Son'un golleriyle 2-1 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.

'in 24. haftasında , ile karşılaştı.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Tottenham, 'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 70. dakikasında Norwich City'de Teemu Pukki, kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve durumu eşitledi.

79. dakikaya sahneye çıkan Heung Min Son takımını tekrar öne geçirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuç sonrası Tottenham puanını 34'e yükseltirken, Norwich City 17 puanda kaldı.

  1. 23.01.2020
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