MAÇ SONUCU Chelsea 2-2 Arsenal - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
21 Ocak 2020, Salı
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Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri MAÇ SONUCU Chelsea 2-2 Arsenal

MAÇ SONUCU 2-2

MAÇ SONUCU Chelsea 2-2 Arsenal

'in 24. haftasında , 'de 'ı konuk etti. Nefes kesen derbisinde iki ekip, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

'in 24. haftasında , derbisinde ile karşı karşıya geldi.

'de oynanan zorlu karşılaşmayı Stuart Attwell yönetti. Attwell'in yardımcılıklarını ise Ian Hussin ve Richard West yaptı.

Mücadelenin 26. dakikasında Arsenal'da , ceza sahası içerisinde rakibine yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü.

28. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Jorginho, takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

Dakikalar 63'ü gösterirken deplasman ekibi Martinelli ile skoru eşitledi.

84. dakikada ev sahibi ekip, Azpilicueta'nın golüyle tekrar öne geçti.

87'de sahneye çıkan Hector Bellerin, durumu 2-2'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.

  1. 21.01.2020
  2. Güncelleme: 22.01.2020 01:19
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