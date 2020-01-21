MAÇ SONUCU Chelsea 2-2 Arsenal

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea, Londra derbisinde Arsenal ile karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan zorlu karşılaşmayı Stuart Attwell yönetti. Attwell'in yardımcılıklarını ise Ian Hussin ve Richard West yaptı.

Mücadelenin 26. dakikasında Arsenal'da David Luiz, ceza sahası içerisinde rakibine yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü.

28. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Jorginho, takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

Dakikalar 63'ü gösterirken deplasman ekibi Martinelli ile skoru eşitledi.

84. dakikada ev sahibi ekip, Azpilicueta'nın golüyle tekrar öne geçti.

87'de sahneye çıkan Hector Bellerin, durumu 2-2'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.