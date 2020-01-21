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21 Ocak 2020, Salı
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Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri MAÇ SONUCU Sheffield United 0-1 Manchester City

MAÇ SONUCU 0-1

MAÇ SONUCU Sheffield United 0-1 Manchester City

'in 24. haftasında , deplasmanda 'i 1-0 mağlup etti. City'nin tek golünü 73. dakikada kaydetti.

, 'in 24'üncü haftasında 'a konuk oldu.

Bramall Lane Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 2'nci devresine etkili başlayan konuk ekip Manchester City, 73'üncü dakikada 'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Manchester City'de Gabriel Jesus, 36'ncı dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Ligde 2'nci sırada yer alan Manchester City, bu sonuçla lider ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 13'e düşürdü. Sheffield United ise 33 puanda kaldı.

  1. 22.01.2020
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