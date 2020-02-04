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04 Şubat 2020, Salı
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'un gençleri destan yazdı!

Liverpool'un gençleri destan yazdı!

'de şampiyonluğa koşan , tamamı takımından oluşan kadroyla çıktığı Kupası 4. tur tekrar maçında 1. Lig ekibi Shrewsbury'yi 75'te Williams'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 devirip adını son 16 turuna yazdırdı. Klopp'un ekibi son 16 turunda Chelsea ile eşleşti.

'de şampiyonluğa koşan , Kupası 4. tur tekrar maçında konuk ettiği 1. Lig ekibi Shrewsbury'yi 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Teknik direktör Jürgen Klopp'un yoğun maç fikstürünü protesto etmesi nedeniyle maça takımı ve teknik direktörüyle çıkan Kırmızılar, 75. dakikada Williams'ın kendi kalesine attığı golle zafere uzandı.

Maç kadrosunun yaş ortalaması 19 olan Liverpool'da as takımdan tek bir oyuncu bile 18 kişilik geniş kadroda yer almadı.

Liverpool son 16 turunda Chelsea ile eşleşti.

  1. 05.02.2020
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