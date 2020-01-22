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22 Ocak 2020, Çarşamba
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ile 'in gol düellosundan kazanan çıkmadı

Chelsea ile Arsenal'in gol düellosundan kazanan çıkmadı

'in 24. haftasında , konuk ettiği ile 2-2 berabere kaldı. Arsenal'de , 26. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan karşılaşmada, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren , orta sıralarda yer alan 'i ağırladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Chelsea, 28. dakikada penaltıdan Jorginho'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci devrede Arsenal, 63. dakikada Gabriel Martinelli'nin ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Chelsea'nin 84. dakikada Cesar Azpilicueta'nın golüyle yeniden öne geçtiği karşılaşmada, Arsenal, 87. dakikada Hector Bellerin ile fileleri havalandırdı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Arsenal'de , ilk 11'de başladığı maçın 55. dakikasında yerini Matteo Guendouzi'ye bıraktı. ise 26. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek Arsenal'i 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Chelsea puanını 40'a, Arsenal ise 30'a çıkardı.

  1. 22.01.2020
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