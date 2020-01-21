Kaptan Tsubasa fanlarına müjde! Mekanın sahibi geri geliyor
Dünyanın önce gelen oyun stüdyolarından Bandai Namco, Kaptan Tsubasa sevenlerine müjdeyi verdi! Japon stüdyo, serinin Captain Tsubasa Rise of the New Champions adlı yeni oyununu duyurdu. Bilgisayar, PlayStation 4 ve Nintendo Switch platformunda oynanabilecek oyunun çıkış tarihi ise henüz belli değil.
Kaptan Tsubasa'nın yeni oyununda ilk dikkat çeken nokta ise eski karakterlere bağlı kalınması, günümüz yaratıcılığının kaliteli görsel efektlerle harmanlanarak ortaya oyunculara taze bir tecrübe sunacak bir oyun çıkartılması.
Bandai Namco Entertainment Avrupa Pazarlama, Dijital ve İçerik Başkan Yardımcısı Herve Hoerdt ise oyunla ilgili yaptığı açıklamada sadece anime hayranlarının değil, tüm futbolseverlerin beğenebileceği bir oyun ortaya çıkardıklarını düşündüğünü söyledi.
Mekanın sahibi geri geliyor! Bandai Namco yeni Kaptan Tsubasa oyununu duyurdu... ??— Fotomaç (@fotomac) January 21, 2020
Captain Tsubasa Rise of the New Championspic.twitter.com/iwsxaXOZkg
Captain Tsubasa: Rise of New Champions'ta eskilerden de tanıdık isimler yer alacak. Tsubasa'nın ezeli rakibi Kojiro Hyuga ve dünyanın en iyi kalecilerinden Genzo Wakabayashi'yi de tekrar göeceğimiz oyunda ayrıca, Taro Misaki, Jun Misugi ve Hikaru Matsuyama gibi karakterler de olacak.
Oyunda henüz adı açıklanmayan yeni ve ses getirecek bir karakterin de bulunduğu dedikodular arasında...
Konami, serinin bir önceki oyunu New Kick Off'u sadece Nintendo DS platformuna çıkartmıştı.
- 22.01.2020
- Güncelleme: 22.01.2020 02:05
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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