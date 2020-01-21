Kaptan Tsubasa fanlarına müjde! Mekanın sahibi geri geliyor

Kaptan Tsubasa'nın yeni oyununda ilk dikkat çeken nokta ise eski karakterlere bağlı kalınması, günümüz yaratıcılığının kaliteli görsel efektlerle harmanlanarak ortaya oyunculara taze bir tecrübe sunacak bir oyun çıkartılması.

Bandai Namco Entertainment Avrupa Pazarlama, Dijital ve İçerik Başkan Yardımcısı Herve Hoerdt ise oyunla ilgili yaptığı açıklamada sadece anime hayranlarının değil, tüm futbolseverlerin beğenebileceği bir oyun ortaya çıkardıklarını düşündüğünü söyledi.



Captain Tsubasa: Rise of New Champions'ta eskilerden de tanıdık isimler yer alacak. Tsubasa'nın ezeli rakibi Kojiro Hyuga ve dünyanın en iyi kalecilerinden Genzo Wakabayashi'yi de tekrar göeceğimiz oyunda ayrıca, Taro Misaki, Jun Misugi ve Hikaru Matsuyama gibi karakterler de olacak.

Oyunda henüz adı açıklanmayan yeni ve ses getirecek bir karakterin de bulunduğu dedikodular arasında...

Konami, serinin bir önceki oyunu New Kick Off'u sadece Nintendo DS platformuna çıkartmıştı.



