Kaptan Tsubasa fanlarına müjde! Mekanın sahibi geri geliyor

Kaptan Tsubasa'nın yeni oyununda ilk dikkat çeken nokta ise eski karakterlere bağlı kalınması, günümüz yaratıcılığının kaliteli görsel efektlerle harmanlanarak ortaya oyunculara taze bir tecrübe sunacak bir oyun çıkartılması.

Bandai Namco Entertainment Avrupa Pazarlama, Dijital ve İçerik Başkan Yardımcısı Herve Hoerdt ise oyunla ilgili yaptığı açıklamada sadece anime hayranlarının değil, tüm futbolseverlerin beğenebileceği bir oyun ortaya çıkardıklarını düşündüğünü söyledi.



Bandai Namco yeni Kaptan Tsubasa oyununu duyurdu



