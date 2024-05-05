Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA📌 | 5 Mayıs'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM SON DAKİKA📌 | 5 Mayıs'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 5 Mayıs 2024 Pazar AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 08:20 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 08:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA📌 | 5 Mayıs'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

SON DAKİKA DEPREM 5 MAYIS | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 5 Mayıs Pazar son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

5 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservisi belli oldu
Ferdi'nin yerine geliyor! İşte F.Bahçe'nin yeni sol beki
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Manchester United'ın yıldızı Süper Lig'e...
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı! Kantinden ip, anneden poşet... Saat saat intihara giden süreç
Semih'e dev talip! İşte istenen rakam
Galatasaray Sivasspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Mayıs BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Mayıs 07:14
Atletico Madrid 3 puanı tek golle aldı! Atletico Madrid 3 puanı tek golle aldı! 00:58
Şampiyon Inter Sassuolo'ya yenildi Şampiyon Inter Sassuolo'ya yenildi 00:58
Ronaldo şov yaptı Al Nassr kazandı! Ronaldo şov yaptı Al Nassr kazandı! 00:58
Atletico Madrid 3 puanı tek golle aldı! Atletico Madrid 3 puanı tek golle aldı! 00:58
Şampiyon Inter Sassuolo'ya yenildi Şampiyon Inter Sassuolo'ya yenildi 00:53
Daha Eski
Ronaldo şov yaptı Al Nassr kazandı! Ronaldo şov yaptı Al Nassr kazandı! 00:42
Cimbom'un hedefi Casemiro Cimbom'un hedefi Casemiro 00:36
TFF'den Arda Güler için tebrik mesajı TFF'den Arda Güler için tebrik mesajı 00:35
TFF'den Arda Güler için tebrik mesajı TFF'den Arda Güler için tebrik mesajı 00:35
Galatasaray'ın hedefi Casemiro Galatasaray'ın hedefi Casemiro 00:22
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı 23:11