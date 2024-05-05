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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Mayıs bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 5 Mayıs hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 08:10 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 08:20
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Mayıs Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

5 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

16:00 Başakşehir - Kasımpaşa

19:00 Gaziantep FK - Hatayspor

19:00 Galatasaray - Sivasspor

16:00 Altay - Adanaspor

16:00 Çorum FK - Şanlıurfaspor

16:00 Manisa FK - Boluspor

16:00 Bandırmaspor - Keçiörengücü

16:00 Bodrum FK - Kocaelispor

16:00 Sakaryaspor - Tuzlaspor

16:00 Ümraniyespor - BB Erzurumspor

16:00 Gençlerbirliği - Giresunspor

16:00 Chelsea - West Ham

16:00 Brighton - Aston Villa

18:30 Liverpool - Tottenham

15:00 Osasuna - Real Betis

17:15 Celta Vigo - Villarreal

19:30 Valencia - Deportivo Alaves

22:00 Rayo Vallecano - Almeria

22:00 Sevilla - Granada

13:30 Cagliari - Lecce

16:00 Empoli - Frosinone

16:00 Hellas Verona - Fiorentina

19:00 Milan - Genoa

21:45 Roma - Juventus

16:30 Union Berlin - Bochum

18:30 E. Frankfurt - Bayer Leverkusen

20:30 Heidenheim - Mainz 05

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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