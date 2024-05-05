BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Mayıs Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
5 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
16:00 Başakşehir - Kasımpaşa
19:00 Gaziantep FK - Hatayspor 19:00 Galatasaray - Sivasspor
19:00 Gaziantep FK - Hatayspor
19:00 Galatasaray - Sivasspor
16:00 Altay - Adanaspor
16:00 Çorum FK - Şanlıurfaspor 16:00 Manisa FK - Boluspor 16:00 Bandırmaspor - Keçiörengücü 16:00 Bodrum FK - Kocaelispor 16:00 Sakaryaspor - Tuzlaspor 16:00 Ümraniyespor - BB Erzurumspor 16:00 Gençlerbirliği - Giresunspor
16:00 Çorum FK - Şanlıurfaspor
16:00 Manisa FK - Boluspor
16:00 Bandırmaspor - Keçiörengücü
16:00 Bodrum FK - Kocaelispor
16:00 Sakaryaspor - Tuzlaspor
16:00 Ümraniyespor - BB Erzurumspor
16:00 Gençlerbirliği - Giresunspor
16:00 Chelsea - West Ham
16:00 Brighton - Aston Villa 18:30 Liverpool - Tottenham
16:00 Brighton - Aston Villa
18:30 Liverpool - Tottenham
15:00 Osasuna - Real Betis
17:15 Celta Vigo - Villarreal 19:30 Valencia - Deportivo Alaves 22:00 Rayo Vallecano - Almeria 22:00 Sevilla - Granada
17:15 Celta Vigo - Villarreal
19:30 Valencia - Deportivo Alaves
22:00 Rayo Vallecano - Almeria
22:00 Sevilla - Granada
13:30 Cagliari - Lecce
16:00 Empoli - Frosinone 16:00 Hellas Verona - Fiorentina 19:00 Milan - Genoa 21:45 Roma - Juventus
16:00 Empoli - Frosinone
16:00 Hellas Verona - Fiorentina
19:00 Milan - Genoa
21:45 Roma - Juventus
16:30 Union Berlin - Bochum
18:30 E. Frankfurt - Bayer Leverkusen 20:30 Heidenheim - Mainz 05
18:30 E. Frankfurt - Bayer Leverkusen
20:30 Heidenheim - Mainz 05
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