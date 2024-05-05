BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Mayıs Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

5 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

16:00 Başakşehir - Kasımpaşa 19:00 Gaziantep FK - Hatayspor 19:00 Galatasaray - Sivasspor

16:00 Altay - Adanaspor 16:00 Çorum FK - Şanlıurfaspor 16:00 Manisa FK - Boluspor 16:00 Bandırmaspor - Keçiörengücü 16:00 Bodrum FK - Kocaelispor 16:00 Sakaryaspor - Tuzlaspor 16:00 Ümraniyespor - BB Erzurumspor 16:00 Gençlerbirliği - Giresunspor

16:00 Chelsea - West Ham 16:00 Brighton - Aston Villa 18:30 Liverpool - Tottenham

15:00 Osasuna - Real Betis 17:15 Celta Vigo - Villarreal 19:30 Valencia - Deportivo Alaves 22:00 Rayo Vallecano - Almeria 22:00 Sevilla - Granada

13:30 Cagliari - Lecce 16:00 Empoli - Frosinone 16:00 Hellas Verona - Fiorentina 19:00 Milan - Genoa 21:45 Roma - Juventus

16:30 Union Berlin - Bochum 18:30 E. Frankfurt - Bayer Leverkusen 20:30 Heidenheim - Mainz 05

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