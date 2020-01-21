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21 Ocak 2020, Salı
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MAÇ SONUCU 0-2 Southampton

MAÇ SONUCU Crystal Palace 0-2 Southampton

'un formasını giydiği , İngiltere 24. hafta maçında evinde konuk ettiği Southampton'a 2-0 mağlup oldu. Deplasman ekibinin gollerini Redmond ve Armstrong kaydetti.

İngiltere 24. hafta mücadelesinde, milli yıldız 'lu sahasında Southampton'ı ağırladı.

'ta oynanan ve S 'tan canlı yayınlanan mücadele saat 22.30'da başladı.

Cenk Tosun'un yeni takımıyla ikinci kez ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşmada Southampton'a 3 puanı getiren golleri 22. dakikada Nathan Redmond ve 48. dakikada Stuart Armstrong kaydetti.

Cenk Tosun maçın 69. dakikasında yerini Connor Wickham'a bıraktı.

Bu sonucun ardından, ligin 9. sırasındaki Crystal Palace 30 puanda kalırken, Southampton 31 puana yükseldi.

  1. 21.01.2020
  2. Güncelleme: 22.01.2020 00:26
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