MAÇ SONUCU Crystal Palace 0-2 Southampton
Cenk Tosun'un formasını giydiği Crystal Palace, İngiltere Premier Lig 24. hafta maçında evinde konuk ettiği Southampton'a 2-0 mağlup oldu. Deplasman ekibinin gollerini Redmond ve Armstrong kaydetti.
İngiltere Premier Lig 24. hafta mücadelesinde, milli yıldız Cenk Tosun'lu Crystal Palace sahasında Southampton'ı ağırladı.
Selhurst Park'ta oynanan ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanan mücadele saat 22.30'da başladı.
Cenk Tosun'un yeni takımıyla ikinci kez ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşmada Southampton'a 3 puanı getiren golleri 22. dakikada Nathan Redmond ve 48. dakikada Stuart Armstrong kaydetti.
Cenk Tosun maçın 69. dakikasında yerini Connor Wickham'a bıraktı.
Bu sonucun ardından, ligin 9. sırasındaki Crystal Palace 30 puanda kalırken, Southampton 31 puana yükseldi.
- 21.01.2020
- Güncelleme: 22.01.2020 00:26
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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