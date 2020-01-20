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20 Ocak 2020, Pazartesi
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'lı ölümden döndü!

Manchester United'lı Sergio Romero ölümden döndü!

'ın Arjantinli file bekçisi , Carrington'da bulunan antrenman sahasına giderken ölümcül bir geçirdi. Romero'nun 1.3 milyon TL'lik arabasının son hali ise akıllara durgunluk getirdi.

Bu sezon 'ta 9 karşılaşmada forma giyen Arjantinli kaleci ölümden döndü.

Carrington'da bulunan antrenman sahasına doğru yola çıkan 32 yaşındaki kaleci, otomobilinin dengesini kaybederek bariyerlere girdi.

Romero'nun 1.3 milyon TL'lik otomobilinin son hali sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, yıldız file bekçisinin kazayı yara bile almadan atlattığı kaydedildi.

İngiliz ekibi tecrübeli futbolcunun geçirdiği kazayı onaylarken, herhangi bir sıkıntısı olmadığını ve normal bir şekilde antrenmana çıktığını belirtti.

2015 yılında Sampdoria'dan Manchester United'a transfer olan Sergio Romero, Kırmızı Şeytanlar'da 45 resmi maça çıktı.

İŞTE ROMERO'NUN ARABASININ SON HALİ:

  1. 20.01.2020
  2. Güncelleme: 20.01.2020 19:31
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