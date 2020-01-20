Manchester United'lı Sergio Romero ölümden döndü!

Bu sezon Manchester United'ta 9 karşılaşmada forma giyen Arjantinli kaleci Sergio Romero ölümden döndü.

Carrington'da bulunan antrenman sahasına doğru yola çıkan 32 yaşındaki kaleci, otomobilinin dengesini kaybederek bariyerlere girdi.

Romero'nun 1.3 milyon TL'lik otomobilinin son hali sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, yıldız file bekçisinin kazayı yara bile almadan atlattığı kaydedildi.

İngiliz ekibi tecrübeli futbolcunun geçirdiği kazayı onaylarken, herhangi bir sıkıntısı olmadığını ve normal bir şekilde antrenmana çıktığını belirtti.

2015 yılında Sampdoria'dan Manchester United'a transfer olan Sergio Romero, Kırmızı Şeytanlar'da 45 resmi maça çıktı.

İŞTE ROMERO'NUN ARABASININ SON HALİ: