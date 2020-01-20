Manchester United'lı Sergio Romero ölümden döndü!
Manchester United'ın Arjantinli file bekçisi Sergio Romero, Carrington'da bulunan antrenman sahasına giderken ölümcül bir kaza geçirdi. Romero'nun 1.3 milyon TL'lik arabasının son hali ise akıllara durgunluk getirdi.
Bu sezon Manchester United'ta 9 karşılaşmada forma giyen Arjantinli kaleci Sergio Romero ölümden döndü.
Carrington'da bulunan antrenman sahasına doğru yola çıkan 32 yaşındaki kaleci, otomobilinin dengesini kaybederek bariyerlere girdi.
Romero'nun 1.3 milyon TL'lik otomobilinin son hali sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, yıldız file bekçisinin kazayı yara bile almadan atlattığı kaydedildi.
İngiliz ekibi tecrübeli futbolcunun geçirdiği kazayı onaylarken, herhangi bir sıkıntısı olmadığını ve normal bir şekilde antrenmana çıktığını belirtti.
2015 yılında Sampdoria'dan Manchester United'a transfer olan Sergio Romero, Kırmızı Şeytanlar'da 45 resmi maça çıktı.
İŞTE ROMERO'NUN ARABASININ SON HALİ:
- 20.01.2020
- Güncelleme: 20.01.2020 19:31
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Manchester United'lı Sergio Romero ölümden döndü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.