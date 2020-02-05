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05 Şubat 2020, Çarşamba
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3-2 Southampton | MAÇ SONUCU

Tottenham 3-2 Southampton | MAÇ SONUCU

4. Tur tekrar maçında sahasında Southampton'ı konuk etti. Ev sahibi ekip 1-1'in rövanşında rakibini 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

'a turu getirdi. 4. Tur rövanş maçında sahasında Southampton'ı konuk eden Tottenham, 1-1'in rövanşında rakibini 3-2 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri Jack Stephens (K.K), Lucas Moura ve Heung-min Son kaydetti. Southampton'ın gollerini ise Shane Long ve Danny Ings attı.

SON 87'DE TURU GETİRDİ!

Karşılaşma 2-2 devam ederken, Tottenham dakika 87'de penaltı kazandı. Topun başına geçen Heung-min Son fileleri havalandırdı ve takımına turu getiren isim oldu.

Tottenham son 16 turunda Norwich'le karşı karşıya gelecek.

  1. 06.02.2020
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