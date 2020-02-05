Tottenham 3-2 Southampton | MAÇ SONUCU
İngiltere FA Cup 4. Tur tekrar maçında Tottenham sahasında Southampton'ı konuk etti. Ev sahibi ekip 1-1'in rövanşında rakibini 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Tottenham'a turu Heung-min Son getirdi. İngiltere FA Cup 4. Tur rövanş maçında sahasında Southampton'ı konuk eden Tottenham, 1-1'in rövanşında rakibini 3-2 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri Jack Stephens (K.K), Lucas Moura ve Heung-min Son kaydetti. Southampton'ın gollerini ise Shane Long ve Danny Ings attı.
SON 87'DE TURU GETİRDİ!
Karşılaşma 2-2 devam ederken, Tottenham dakika 87'de penaltı kazandı. Topun başına geçen Heung-min Son fileleri havalandırdı ve takımına turu getiren isim oldu.
Tottenham son 16 turunda Norwich'le karşı karşıya gelecek.
- 06.02.2020
- Alanya'da gerginlik! İki yıldız tartışma yaşadı (Alanyaspor - Galatasaray maçından kareler...)
- Galatasaray'dan sezon sonu Shaqiri bombası! Böyle duyurdular
- Trabzonspor Alexander Sörloth için kararını verdi!
- Arda Turan transferine flaş yanıt: 1 Nisan şakası mı?
- Uğurcan Çakır hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Galatasaray...
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Tottenham 3-2 Southampton | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.