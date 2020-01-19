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19 Ocak 2020, Pazar
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'de farkı açıyor

Liverpool Premier Lig'de farkı açıyor

İngiltere 'in 23. haftasında , 'ı 2-0 mağlup etti. Günün diğer maçında ise ligin 3. sırasındaki Leicester City, konuk olduğu Burnley'ye 2-1 yenildi ve 45 puanda kaldı.

'in 23. hafta mücadelesinde , evinde ile karşı karşıya geldi. Anfield Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 14. dakikada van Dijk ile 90+3. dakikada Salah'tan geldi.

Bu sonucun ardından 1 maçı eksik olan Liverpool, üst üste 13. maçını kazanarak 22 maç sonunda 21 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 64 yaparak, 2. sıradaki ile puan farkını 16'ya çıkardı. Son 3 maçında 2. kez mağlup olan Manchester United ise 34 puanda kaldı.

Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool deplasmanda Wolverhampton'a konuk olacak, Manchester United ise evinde Burnley'yi konuk edecek.

  1. 19.01.2020
  2. Güncelleme: 19.01.2020 22:36
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