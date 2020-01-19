Liverpool Premier Lig'de farkı açıyor
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool, Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. Günün diğer maçında ise ligin 3. sırasındaki Leicester City, konuk olduğu Burnley'ye 2-1 yenildi ve 45 puanda kaldı.
Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde Liverpool, evinde Manchester United ile karşı karşıya geldi. Anfield Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 14. dakikada van Dijk ile 90+3. dakikada Salah'tan geldi.
Bu sonucun ardından 1 maçı eksik olan Liverpool, üst üste 13. maçını kazanarak 22 maç sonunda 21 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 64 yaparak, 2. sıradaki Manchester City ile puan farkını 16'ya çıkardı. Son 3 maçında 2. kez mağlup olan Manchester United ise 34 puanda kaldı.
Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool deplasmanda Wolverhampton'a konuk olacak, Manchester United ise evinde Burnley'yi konuk edecek.
- 19.01.2020
- Güncelleme: 19.01.2020 22:36
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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