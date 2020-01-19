Burnley Leicester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Çağlar Söyüncü oynayacak mı? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
19 Ocak 2020, Pazar
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Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Burnley Leicester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Burnley maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Burnley Leicester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İngiltere ekiplerinden Burnley sahasında milli futbolcu 'nün de formasını giydiği 'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım topladığı 24 puanla 15. sırada yer alırken, konuk ekip 45 puanla ligde 3. sırada bulunuyor. Peki, Burnley-Leicester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İngiltere 'in 23. haftasında 'nün de formasını giydiği deplasmanda Burnley'e konuk olacak. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 24, misafir ekibin ise 45 puanı bulunuyor.

BURNLEY-LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Burnley'in evinde Leicester'ı konuk edeceği karşılaşma TSİ 17.00'de başlayacak. Kritik mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Burnley: Pope, Mee, Tarkowski, Taylor, Lowton, Cork, Lennon, Westwood, McNeil, Hendrick, Wood

Leicester City: Schmeichel, Chilwell, Evans, Çağlar, Pereira, Barnes, Maddison, Choudhury, Tielemans, Perez, Vardy

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

*Burnley, Premier Lig'de Leicester ile oynadığı 9 maçta 2 galibiyet aldı.

*Burnley ile oynadığı son iki lig maçını kazanan konuk takım, 1906'dan bu yana rakibini üst üste 3 lig karşılaşmasında mağlup edemiyor.

*Ev sahibi takımın sahasında oynadığı son 18 lig maçında beraberlik çıkmadı.

*Leicester City, Premier Lig'de oynadığı son 5 maçın 3'ünü kaybetti.

  1. 19.01.2020
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