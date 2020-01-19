Burnley Leicester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley sahasında milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım topladığı 24 puanla 15. sırada yer alırken, konuk ekip 45 puanla ligde 3. sırada bulunuyor. Peki, Burnley-Leicester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City deplasmanda Burnley'e konuk olacak. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 24, misafir ekibin ise 45 puanı bulunuyor.
BURNLEY-LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Burnley'in evinde Leicester'ı konuk edeceği karşılaşma TSİ 17.00'de başlayacak. Kritik mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Burnley: Pope, Mee, Tarkowski, Taylor, Lowton, Cork, Lennon, Westwood, McNeil, Hendrick, Wood
Leicester City: Schmeichel, Chilwell, Evans, Çağlar, Pereira, Barnes, Maddison, Choudhury, Tielemans, Perez, Vardy
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER
*Burnley, Premier Lig'de Leicester ile oynadığı 9 maçta 2 galibiyet aldı.
*Burnley ile oynadığı son iki lig maçını kazanan konuk takım, 1906'dan bu yana rakibini üst üste 3 lig karşılaşmasında mağlup edemiyor.
*Ev sahibi takımın sahasında oynadığı son 18 lig maçında beraberlik çıkmadı.
*Leicester City, Premier Lig'de oynadığı son 5 maçın 3'ünü kaybetti.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Burnley Leicester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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