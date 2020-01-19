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Dünya devi listesine Çağlar Söyüncü'yü aldı! Sezon sonu...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü kariyeri açısından oldukça iyi bir sezon geçiriyor. İngilizlerin sık sık övgüyle söz ettiği genç yıldız, dünya devinin de transfer listesine girdi. İşte detaylar...
19 Ocak 2020 Pazar 09:45
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İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de oynayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, bu sezonki parmak ısırtan performansıyla önemli kulüplerin takibinde...
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Ligde topladıkları 45 puanla 3. sırada bulunan Leiceester'ın bu sezonki dikkat çekici başarısında büyük pay sahibi olan Çağlar Söyüncü için kulübüne teklifler gelmeye devam ediyor.
Juventus forması giyen bir diğer milli futbolcu Merih Demiral'ın sakatlığı sonrası A Milli Takım'ın EURO2020'de büyük beklentileri olduğu milli yıldız için son olarak dünya devinin devreye girdiği ortaya çıktı.
Mücadeleci ve azimli futboluyla alkış toplayan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibi Barcelona'nın gözdesi konumuna geldi. 25 yaş altı futbolcuları için ekstra bütçe ayıran Barcelona, sezon sonu için Çağlar Söyüncü'yü listesine aldı.
LeicesterCity'nin şu ana kadar tekliflere olumsuz yanıt vermesi üzerine ocakta herhangi bir girişimde bulunmayı planlamayan Katalan ekibinin sezon sonunda resmi teklif sunacağı kaydedildi.