Dünya devi listesine Çağlar Söyüncü'yü aldı! Sezon sonu... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Ocak 2020, Pazar
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Haberler Galeri Dünya devi listesine Çağlar Söyüncü'yü aldı! Sezon sonu...

Dünya devi listesine Çağlar Söyüncü'yü aldı! Sezon sonu...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü kariyeri açısından oldukça iyi bir sezon geçiriyor. İngilizlerin sık sık övgüyle söz ettiği genç yıldız, dünya devinin de transfer listesine girdi. İşte detaylar...

19 Ocak 2020 Pazar 09:45
Dünya devi listesine Çağlar Söyüncü'yü aldı! Sezon sonu...

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de oynayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, bu sezonki parmak ısırtan performansıyla önemli kulüplerin takibinde...

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Dünya devi listesine Çağlar Söyüncü'yü aldı! Sezon sonu...

Ligde topladıkları 45 puanla 3. sırada bulunan Leiceester'ın bu sezonki dikkat çekici başarısında büyük pay sahibi olan Çağlar Söyüncü için kulübüne teklifler gelmeye devam ediyor.

Dünya devi listesine Çağlar Söyüncü'yü aldı! Sezon sonu...

Juventus forması giyen bir diğer milli futbolcu Merih Demiral'ın sakatlığı sonrası A Milli Takım'ın EURO 2020'de büyük beklentileri olduğu milli yıldız için son olarak dünya devinin devreye girdiği ortaya çıktı.

Dünya devi listesine Çağlar Söyüncü'yü aldı! Sezon sonu...

Mücadeleci ve azimli futboluyla alkış toplayan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibi Barcelona'nın gözdesi konumuna geldi. 25 yaş altı futbolcuları için ekstra bütçe ayıran Barcelona, sezon sonu için Çağlar Söyüncü'yü listesine aldı.

Dünya devi listesine Çağlar Söyüncü'yü aldı! Sezon sonu...

Leicester City'nin şu ana kadar tekliflere olumsuz yanıt vermesi üzerine ocakta herhangi bir girişimde bulunmayı planlamayan Katalan ekibinin sezon sonunda resmi teklif sunacağı kaydedildi.

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