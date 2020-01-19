Manchester Unitedlı Rashford, sahalardan 1,5 ay uzak kalacak - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
19 Ocak 2020, Pazar
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Manchester Unitedlı Rashford, sahalardan 1,5 ay uzak kalacak

Manchester Unitedlı Rashford, sahalardan 1,5 ay uzak kalacak

ekibi 'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Marcus Rashford'ın sakatlığı yüzünden yaklaşık 1,5 ay futbol oynayamayacağını bildirdi.

'ın 15 Ocak'ta Wolverhampton ile oynadığı 3. tur rövanş maçında sakatlanan Rashford'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Solskjaer, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Sırtında stres kırığı tespit edildi. Marcus ne yazık ki bir süre aramızda olmayacak. Süresini bilmiyorum, doktor değilim. Fakat normalde stres kırığının iyileşmesi 6 hafta sürüyor. Sonrasında da rehabilitasyon süreci oluyor." ifadelerini kullandı.

Bu sezon çıktığı 31 maçta 19 gol atan 22 yaşındaki İngiliz milli futbolcu, Manchester United'ın en skorer ismiydi.



  1. 19.01.2020
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