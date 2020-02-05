Arsenal Orkun Kökçü için gözünü kararttı! 120 milyon... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Arsenal Türk yıldız için gözünü kararttı! 120 milyon...

Türk yıldız için gözünü kararttı! 120 milyon...

Arsenal Türk yıldız için gözünü kararttı! 120 milyon...

İngiliz ekibi , yaz dönemi için şimdiden harekete geçti. Londra temsilcisinin, takımlarından Feyenoord'da forma giyen 19 yaşındaki için girişimlere başlayacağı ifade edildi. Feyenoord'un genç yıldız için istediği rakam ise 15 milyon sterlin (Yaklaşık 120 milyon TL)... (Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , yaz döneminde kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Londra temsilcisi bu kapsamda listeye alınan isimler için girişimlerine başladı. İngiliz basını ise Topçular'ın ilgilendiği sürpriz ismi duyurdu...

Daily Mail'de yer alan habere göre Arsenal, Feyenoord forması giyen Türk futbolcu 'yü listesine aldı. Haberde 19 yaşındaki oyuncu için "Geleceğin en yetenekli yıldız adaylarından" ifadeleri kullanıldı. İngiliz yöneticilerin yaklaşık 18 aydır, genç ismi takip ettikleri bilgisi de paylaşıldı.

EURO 2020'DEN ÖNCE TRANSFERİ NOKTALAMAK İSTİYOR

Arsenal'in, 'nin EURO 2020 kadrosuna alınması beklenen Orkun Kökçü için turnuva sonrası rakiplerin çoğalacağı endişesi ise Avrupa Şampiyonası başlamadan transferi noktalamak istediği bildirildi. ekibi ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Türk yıldız için 15 milyon sterlin (117 milyon TL) bonservis bedeli talep edildiği kaydedildi.

Feyenoord'un A takımıyla geçtiğimiz sezon başında profesyonel sözleşme imzalayan 19 yaşındaki genç yıldız, Türkiye U21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

haberin devamı

  1. 05.02.2020
  2. Güncelleme: 05.02.2020 13:07
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arsenal Türk yıldız için gözünü kararttı! 120 milyon... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN