Mesut Özil gece yarısı paylaştı! İstanbul'da Elneny ile buluştu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
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gece yarısı paylaştı! 'da sürpriz buluşma

Mesut Özil gece yarısı paylaştı! İstanbul'da sürpriz buluşma

ekibi 'de forma giyen , 'ta kiralık olarak oynayan eski takım arkadaşı ile 'da bir araya geldi. İkili bu buluşmayı sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

takımlarından 'de forma giyen Türk asıllı yıldız futbolcu , 'a geldi. Deneyimli oyuncu, forması giyen Mısırlı yıldız ile de buluştu.

İkili görüşmeyi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Mesut Özil, "Seninle vakit geçirmek her zaman harika kardeşim" yorumunu düşerken, Elneny ise "Bay asist, seni İstanbul'da görmek muhteşem. Senden daima bir şeyler öğreniyorum kardeşim, görüşmek üzere" yazdı.

Mesut Özil'in gönderisinin altını hem Fenerbahçeli hem de Beşiktaşlı taraftarlar, yorum yağmuruna tuttu.



  1. 05.02.2020
  2. Güncelleme: 05.02.2020 13:07
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