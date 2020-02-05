Mesut Özil gece yarısı paylaştı! İstanbul'da sürpriz buluşma

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Türk asıllı yıldız futbolcu Mesut Özil, İstanbul'a geldi. Deneyimli oyuncu, Beşiktaş forması giyen Mısırlı yıldız Mohamed Elneny ile de buluştu.

İkili görüşmeyi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Mesut Özil, "Seninle vakit geçirmek her zaman harika kardeşim" yorumunu düşerken, Elneny ise "Bay asist, seni İstanbul'da görmek muhteşem. Senden daima bir şeyler öğreniyorum kardeşim, görüşmek üzere" yazdı.

Mesut Özil'in gönderisinin altını hem Fenerbahçeli hem de Beşiktaşlı taraftarlar, yorum yağmuruna tuttu.





