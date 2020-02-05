Mesut Özil gece yarısı paylaştı! İstanbul'da sürpriz buluşma
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan eski takım arkadaşı Mohamed Elneny ile İstanbul'da bir araya geldi. İkili bu buluşmayı sosyal medya hesaplarından da paylaştı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Türk asıllı yıldız futbolcu Mesut Özil, İstanbul'a geldi. Deneyimli oyuncu, Beşiktaş forması giyen Mısırlı yıldız Mohamed Elneny ile de buluştu.
İkili görüşmeyi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Mesut Özil, "Seninle vakit geçirmek her zaman harika kardeşim" yorumunu düşerken, Elneny ise "Bay asist, seni İstanbul'da görmek muhteşem. Senden daima bir şeyler öğreniyorum kardeşim, görüşmek üzere" yazdı.
Mesut Özil'in gönderisinin altını hem Fenerbahçeli hem de Beşiktaşlı taraftarlar, yorum yağmuruna tuttu.
- 05.02.2020
- Güncelleme: 05.02.2020 13:07
- Fenerbahçe'de tek çare Vedat Muriç'in satılması!
- Barcelona'da Arda Turan sesleri! O tweet gündeme bomba gibi düştü
- Nagatomo'dan herkesi şaşırtan jest! Galatasaray...
- Adı TFF'ye bildirilmemişti! Yaşananlar ortaya çıktı, taraftar üzüldü
- Fatih Terim planı belirledi! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
-
Beşiktaş'tan çok sert açıklama! "TFF'ye çağrımızdır..."
Toplam 1
Yorum
kartal Efendilik bitti Bu saatten sonra Yasama Yürütme Beşiktaş...
Mesut Özil gece yarısı paylaştı! İstanbul'da sürpriz buluşma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.