Sergen Yalçın'dan Baoteng kararı! Adem Ljajic... | Son dakika Beşiktaş haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Sergen Yalçın'dan Baoteng kararı! Adem Ljajic...

'dan Baoteng kararı! Adem Ljajic...

Sergen Yalçın'dan Baoteng kararı! Adem Ljajic...

Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturtulan , 'taki ilk resmi maçında, zorlu Rize deplasmanına çıkmıştı. Tecrübeli teknik adam, Karadeniz'den 3 puanla dönerken, camiada yeniden kenetlenmeye sebebiyet vermişti. Ara döneminde yıldız golcü ile resmi sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılarda çiçeği burnunda teknik adam Sergen Yalçın, Gana'lı yıldızın takım içerisindeki görevini de belirledi. Buna göre Beşiktaş'ın sahadaki itici gücünün Kevin Prince-Boateng olacağı aktarıldı. İşte detaylar...

Ara transferin son gününde Fiorentina'dan 'i kadrosuna katarak hücum hattını güçlendiren , Ganalı oyuncuyu sadece Burak Yılmaz ve Umut Nayir ile rekabet etmesi için değil, Kevin N'Koudou, Abdoulay Diaby ve Adem Ljajic ile de forma yarışı yapması için renklerine bağladı.

Milliyet'in haberine göre üçüncü bölgenin her alanında oynayabildiği için edilen Boateng'e geniş kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirdikten sonra imza attırıldığı öğrenilirken, Teknik Direktör 'ın bu oyuncunun gelmesi nedeniyle zaman zaman çift forvetli sistemi de uygulayabileceği ortaya çıktı.

Boateng 

Genellikle forvet ve forvet arkası oynadığı için Boateng'i ilk etapta bu bölgelerde düşünen Yalçın, yeni transfer sayesinde kadro içerisinde bazı oyuncuların yerlerini de değiştirebilecek. Boateng'e forvet arkasında görev vermesi durumunda Ljajic'i kanatlarda kullanabilecek olan siyah-beyazlı teknik adamın, uygun maliyeti nedeniyle transferin son gününde Ganalı oyuncuya onay verdiği öğrenildi.

Beşiktaş dışında farklı takımlardan da teklif alan Boateng'in önceki gün Vodafone Park'ı gezerken yöneticilerle yaptığı sohbette, siyah-beyazlı takımı tercih ettiği için çok mutlu olduğunu söylediği kaydedildi.

Beşiktaş'ta Kevin Prince Boateng ilk idmanına çıktı

"YENİ BİR ÇIKIŞ İÇİN BEŞİKTAŞ"

Yıldız futbolcunun, "Kariyerimde yeni bir çıkış yakalamak istiyorum ve Beşiktaş'ın bu anlamda bana en uygun kulüp olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş taraftarının bu konuda bana çok destek vereceğini de hissediyorum. Dilerim takımımız başarılı olur ve ben de performansımla taraftarımızı mutlu edebilirim" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

  1. 05.02.2020
  2. Güncelleme: 05.02.2020 11:59
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sergen Yalçın'dan Baoteng kararı! Adem Ljajic... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN