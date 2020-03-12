Çağlar'lı Leicester City'de 3 oyuncuda koronavirüs belirtisi!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de teknik direktör Brendan Rodgers, 3 futbolcusunda koronavirüs belirtileri görüldüğü için oyuncuların izole edildiğini duyurdu. İngiliz ekibinde milli futbolcu Çağlar Söyüncü de forma giyiyor.
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den yapılan açıklamada bazı oyuncuların koronavirüs belirtileri gösterdiği belirtildi.
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de Teknik Direktör Brendan Rogers açıklamalarda bulundu. Rogers, "Birkaç oyuncumuzda koronavirüs belirtileri mevcut ve bu oyuncular şu anda karantina altında" ifadelerini kullandı. Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü de forma giyiyor.
- 12.03.2020
- Güncelleme: 12.03.2020 17:38
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