Çağlar'lı Leicester City'de 3 oyuncuda koronavirüs belirtisi! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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Çağlar'lı 'de 3 oyuncuda koronavirüs belirtisi!

Çağlar'lı Leicester City'de 3 oyuncuda koronavirüs belirtisi!

ekiplerinden 'de teknik direktör , 3 futbolcusunda koronavirüs belirtileri görüldüğü için oyuncuların izole edildiğini duyurdu. İngiliz ekibinde milli futbolcu de forma giyiyor.

ekibi 'den yapılan açıklamada bazı oyuncuların koronavirüs belirtileri gösterdiği belirtildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de Teknik Direktör Brendan Rogers açıklamalarda bulundu. Rogers, "Birkaç oyuncumuzda koronavirüs belirtileri mevcut ve bu oyuncular şu anda karantina altında" ifadelerini kullandı. Leicester City'de milli futbolcu de forma giyiyor.

  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 17:38
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