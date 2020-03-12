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12 Mart 2020, Perşembe
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'de sezonu kapattı

Leicester City'de Ricardo Pereira sezonu kapattı

ekiplerinden 'nin savunma oyuncusu 'nın sezonu kapattığı açıklandı. 9 Mart'ta oynanan maçında çağraz bağ sakatlığı yaşayan Portekizli futbolcunun 4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

ekiplerinden 'de savunma oyuncusu , sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 9 Mart'ta ile yapılan maçta ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Portekizli milli oyuncunun 4-6 ay sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Pereira, bu sezon takımıyla 33 maça çıktı ve 4 gol attı.


  1. 12.03.2020
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