Merih Demiral sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı! Koronavirüs...
Juventus forması giyen Daniele Rugani'de koronavirüs tespit edilmesinin ardından gözler aynı takımda oynayan milli futbolcu Merih Demiral'a çevrilmişti. Sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören genç futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Daniele Rugani'de kornavirüs görülmesinin ardından gözler takımdaki diğer futbolculara çevrilmişti. Türk futbolseverler de aynı takımda top koşturan milli yıldız Merih Demiral'ın durumunu merak ediyordu. Genç stoperden konuya ilişkin bir açıklama geldi.
Merih Demiral'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
Koronavirüs sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın.
#Covid_19 sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim.— Merih Demiral (@Merihdemiral) March 12, 2020
Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın. #iorestoacasa ????????
- 12.03.2020
- Güncelleme: 12.03.2020 16:42
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Merih Demiral sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı! Koronavirüs... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.