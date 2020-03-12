Merih Demiral sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı! Koronavirüs... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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Haberler İtalya Serie A Merih'ten flaş açıklama! Son durumu hakkında konuştu

sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı! Koronavirüs...

Merih Demiral sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı! Koronavirüs...

forması giyen Daniele Rugani'de koronavirüs tespit edilmesinin ardından gözler aynı takımda oynayan milli futbolcu 'a çevrilmişti. Sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören genç futbolcu hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

İtalya Serie A ekiplerinden 'ta forma giyen Daniele Rugani'de kornavirüs görülmesinin ardından gözler takımdaki diğer futbolculara çevrilmişti. Türk futbolseverler de aynı takımda top koşturan milli yıldız 'ın durumunu merak ediyordu. Genç stoperden konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Merih Demiral'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Koronavirüs sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın.

  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 16:42
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