Merih Demiral sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı! Koronavirüs...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Daniele Rugani'de kornavirüs görülmesinin ardından gözler takımdaki diğer futbolculara çevrilmişti. Türk futbolseverler de aynı takımda top koşturan milli yıldız Merih Demiral'ın durumunu merak ediyordu. Genç stoperden konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Merih Demiral'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Koronavirüs sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın.