Mikel Arteta ve Paulo Dybala da koronavirüse yakalandı!
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını spora da kabus gibi çöktü... Dünyanın dört bir yanından liglere erteleme veya maçları seyircisiz oynama kararı alınırken yıldız isimlerden de kötü haberler gelmeye devam ediyor.
Pek çok dev kulüpten futbolcular kontrol amaçlı karantinaya alınırken en son Juventus'un 25 yaşındaki savunmacısı Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
Bu isimlere yenileri Premier Lig ve Serie A'dan eklendi. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanırken Arsenal Kulübü tüm tesislerin kapatıldığını ve oyuncuların bireysel olarak karantinaya alındığını duyurdu.
JUVE'YE İKİNCİ KÖTÜ HABER
Öte yandan, Serie A devi Juventus'a ikinci kötü haber de Paulo Dybala'dan geldi.
El Nacional'in haberine göre, Daniele Rugani'nin ardından Arjantinli yıldız Dybala da koronavirüse yakalandı.
- 13.03.2020
- Güncelleme: 13.03.2020 01:51
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