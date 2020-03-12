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12 Mart 2020, Perşembe
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Mikel Arteta ve da koronavirüse yakalandı!

Mikel Arteta ve Paulo Dybala da koronavirüse yakalandı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını spora da kabus gibi çöktü... Dünyanın dört bir yanından liglere erteleme veya maçları seyircisiz oynama kararı alınırken yıldız isimlerden de kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Pek çok dev kulüpten futbolcular kontrol amaçlı karantinaya alınırken en son 'un 25 yaşındaki savunmacısı 'nin koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Bu isimlere yenileri ve Serie A'dan eklendi. Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanırken Arsenal Kulübü tüm tesislerin kapatıldığını ve oyuncuların bireysel olarak karantinaya alındığını duyurdu.



JUVE'YE İKİNCİ KÖTÜ HABER

Öte yandan, Serie A devi Juventus'a ikinci kötü haber de 'dan geldi.

El Nacional'in haberine göre, Daniele Rugani'nin ardından Arjantinli yıldız Dybala da koronavirüse yakalandı.

  1. 13.03.2020
  2. Güncelleme: 13.03.2020 01:51
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