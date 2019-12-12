Wolves 4-0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda temsilcilerimizden Beşiktaş, deplasmanda İngiliz ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılardan UEFA Avrupa Ligi'ne kötü bir veda geldi. Beşiktaş, K Grubu son maçında İngiltere Premier Lig ekibi Wolves'e 4-0 mağlup oldu. 2 sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup çıkan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 4-0'lık ağır bir yenilgiyle veda etti.
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- 12.12.2019
- Güncelleme: 13.12.2019 01:18
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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