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12 Aralık 2019, Perşembe
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Wolves 4-0 | MAÇ SONUCU

Wolves 4-0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

K Grubu'nda temsilcilerimizden , deplasmanda İngiliz ekibi ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılardan UEFA Avrupa Ligi'ne kötü bir veda geldi. Beşiktaş, K Grubu son maçında Premier Lig ekibi Wolves'e 4-0 mağlup oldu. 2 sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup çıkan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 4-0'lık ağır bir yenilgiyle veda etti.

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  1. 12.12.2019
  2. Güncelleme: 13.12.2019 01:18
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