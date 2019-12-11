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11 Aralık 2019, Çarşamba
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kafilesi 'ye gitti

Beşiktaş kafilesi İngiltere'ye gitti

Takımı, Avrupa Ligi K Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın deplasmanda yapacağı Wolverhampton maçı için 'ye gitti. Siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İngiltere'nin Birmingham şehrine hareket etti.

Gruptan çıkma şansı bulunmayan siyah-beyazlılarda Loris Karius, , , Victor Ruiz, Domagoj Vida, Georges-Kevin N'Koudou, Adem Ljajic, , , Douglas Santos, Dorukhan Toköz ve Kartal Kayra Yılmaz kadroda yer almadı.

Molineux Stadı'ndaki karşılaşma yarın TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Letonya Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek.

  1. 11.12.2019
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