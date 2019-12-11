Beşiktaş kafilesi İngiltere'ye gitti

Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın deplasmanda yapacağı Wolverhampton maçı için İngiltere'ye gitti. Siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İngiltere'nin Birmingham şehrine hareket etti.
Gruptan çıkma şansı bulunmayan siyah-beyazlılarda Loris Karius, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Domagoj Vida, Georges-Kevin N'Koudou, Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz, Douglas Santos, Dorukhan Toköz ve Kartal Kayra Yılmaz kadroda yer almadı.
Molineux Stadı'ndaki karşılaşma yarın TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek.
- 11.12.2019
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Toplam 1
Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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Yorum
eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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Umut parasını katladı!
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
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