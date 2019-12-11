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Beşiktaş, Süper Lig'den sol bek alıyor! Avcı'nın Caner Erkin planı...
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, kadro alternatiflerini belirlemeye başladı... Ocak transfer döneminde eksik bölgeleri uygun maliyetli isimlerle tamamlamayı düşünen tecrübeli antrenör, aradığı ismi Süper Lig'de buldu... İşte Belçika basınından çıkan son iddia... (fotomac.com.tr DIŞ HABERLER)
11 Aralık 2019 Çarşamba 16:43
Güncelleme: 11.12.2019 16:55
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Ara transfer dönemi için kollarını sıvayan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi...
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Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Erdal Torunoğulları'nun özel olarak yürüttüğü operasyonda listede bir çok isim yer alıyor...
Teknik direktör Abdullah Avcı ile beraber müşterek çalışarak transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda gündem sol bek transferi...
Sezona oldukça kötü başlayan Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılırken, camiayı sevince boğmuştu...
Bu olumlu havanın dağılmasını istemeyen Beşiktaşlı yöneticiler, transferde bir çok isimle görüşmelere başladı...