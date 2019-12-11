Beşiktaş, Süper Lig'den sol bek alıyor! Avcı'nın Caner Erkin planı... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Beşiktaş, Süper Lig'den sol bek alıyor! Avcı'nın Caner Erkin planı...

Beşiktaş, Süper Lig'den sol bek alıyor! Avcı'nın Caner Erkin planı...

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, kadro alternatiflerini belirlemeye başladı... Ocak transfer döneminde eksik bölgeleri uygun maliyetli isimlerle tamamlamayı düşünen tecrübeli antrenör, aradığı ismi Süper Lig'de buldu... İşte Belçika basınından çıkan son iddia... (fotomac.com.tr DIŞ HABERLER)
11 Aralık 2019 Çarşamba 16:43 Güncelleme: 11.12.2019 16:55
Beşiktaş, Süper Lig'den sol bek alıyor! Avcı'nın Caner Erkin planı...

Ara transfer dönemi için kollarını sıvayan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi...

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Beşiktaş, Süper Lig'den sol bek alıyor! Avcı'nın Caner Erkin planı...

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Erdal Torunoğulları'nun özel olarak yürüttüğü operasyonda listede bir çok isim yer alıyor...

Beşiktaş, Süper Lig'den sol bek alıyor! Avcı'nın Caner Erkin planı...

Teknik direktör Abdullah Avcı ile beraber müşterek çalışarak transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda gündem sol bek transferi...

Beşiktaş, Süper Lig'den sol bek alıyor! Avcı'nın Caner Erkin planı...

Sezona oldukça kötü başlayan Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılırken, camiayı sevince boğmuştu...

Beşiktaş, Süper Lig'den sol bek alıyor! Avcı'nın Caner Erkin planı...

Bu olumlu havanın dağılmasını istemeyen Beşiktaşlı yöneticiler, transferde bir çok isimle görüşmelere başladı...

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