Douglas'dan sakatlık açıklaması! 3 ay...
Beşiktaş'da uzun süredir sahalardan uzak kalan son olarak 19 Ekim'de oynanan Ankaragücü mücadelesinde forma giyen Brezilyalı oyuncu Douglas, sosyal medya hesabından sakatlığı hakkında bir açıklama yaptı.
"TEDAVİMİN MİNİMUM 72 GÜN SÜRMESİ BEKLENİYORDU"
Douglas yaptığı paylaşımda: "51 gün önce 19 Ekim'de sağ ayak bileğimi burktum ve bağlarımdan sakatlandım. Tedavimin minimum 72 gün sürmesi bekleniyordu. Sevdiğim şeyi yapmak ve tekrar sahada futbol oynamak için sabırsızlanıyorum. En kısa zamanda geri dönmek için çok çalışıyorum." ifadesini kullandı.
- 11.12.2019
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Toplam 1
Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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Toplam 1
Yorum
eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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Umut parasını katladı!
Toplam 2
Yorum
fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
Douglas'dan sakatlık açıklaması! 3 ay... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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