Douglas'dan sakatlık açıklaması! 3 ay... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Douglas'dan sakatlık açıklaması! 3 ay...

'dan sakatlık açıklaması! 3 ay...

Douglas'dan sakatlık açıklaması! 3 ay...

'da uzun süredir sahalardan uzak kalan son olarak 'de oynanan mücadelesinde forma giyen oyuncu , sosyal medya hesabından sakatlığı hakkında bir açıklama yaptı.

Geçen sezon 'da kiralık olarak forma giyen , gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Bonservisi Barcelona'da bulunun oyuncuyu sezon başında bonservissiz transfer eden 'ta bu sezon sadece 6 maçta forma giydi. mücadelesinin ardından sakatlık yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık ve tedavi süreci konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

"TEDAVİMİN MİNİMUM 72 GÜN SÜRMESİ BEKLENİYORDU"
Douglas yaptığı paylaşımda: "51 gün önce 'de sağ ayak bileğimi burktum ve bağlarımdan sakatlandım. Tedavimin minimum 72 gün sürmesi bekleniyordu. Sevdiğim şeyi yapmak ve tekrar sahada futbol oynamak için sabırsızlanıyorum. En kısa zamanda geri dönmek için çok çalışıyorum." ifadesini kullandı.

  1. 11.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Douglas'dan sakatlık açıklaması! 3 ay... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN