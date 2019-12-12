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12 Aralık 2019, Perşembe
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Ada'da son tango

Ada'da son tango

, ’nde Wolverhampton’a konuk oluyor. Gruptan çıkma şansı olmayan ülke puanı için mücadele edecek. Gruptan çıkmayı garantileyen Wolverhampton ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan elde etti.

, K Grubu'ndaki son maçında temsilcisi Wolverhampton'a konuk oluyor. Molineux Stadı'ndaki oynanacak olan karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek. Avrupa Ligi'ndeki ilk 4 maçını kaybeden, 5. maçta 'da Slovan Bratislava'yı 2-1 yenerek 3 puan alan siyahbeyazlı takımın, gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Temsilcimiz alacağı puan ya da puanlarla ülke puanına katkıda bulunmayı hedefliyor.

  1. 12.12.2019
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