Ada'da son tango
Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi’nde Wolverhampton’a konuk oluyor. Gruptan çıkma şansı olmayan Beşiktaş ülke puanı için mücadele edecek. Gruptan çıkmayı garantileyen Wolverhampton ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan elde etti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a konuk oluyor. Molineux Stadı'ndaki oynanacak olan karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek. Avrupa Ligi'ndeki ilk 4 maçını kaybeden, 5. maçta İstanbul'da Slovan Bratislava'yı 2-1 yenerek 3 puan alan siyahbeyazlı takımın, gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Temsilcimiz alacağı puan ya da puanlarla ülke puanına katkıda bulunmayı hedefliyor.
- 12.12.2019
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eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
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