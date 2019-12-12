Ada'da son tango

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a konuk oluyor. Molineux Stadı'ndaki oynanacak olan karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek. Avrupa Ligi'ndeki ilk 4 maçını kaybeden, 5. maçta İstanbul'da Slovan Bratislava'yı 2-1 yenerek 3 puan alan siyahbeyazlı takımın, gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Temsilcimiz alacağı puan ya da puanlarla ülke puanına katkıda bulunmayı hedefliyor.